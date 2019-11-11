«Континент Сибирь» проанализировал, в какой степени новая муниципальная программа по созданию условий для организации транспортного обслуживания населения в Новосибирске способна преобразовать пассажирские перевозки в систему комфортного транспорта современного города.

В последние несколько лет в Новосибирской области активно велась разработка документов транспортного планирования, в которых определены стратегические цели и указаны основные направления развития транспортного комплекса. Эти документы стали базовыми для дальнейшей детальной разработки и планирования развития отрасли пассажирских перевозок и дорожного хозяйства. Но ресурсное и финансовое обеспечение рассматриваемых проектов может существенно скорректировать реализацию намеченных целей. Поэтому в Новосибирске появился проект муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в границах города Новосибирска» (далее Программа). «Континент Сибирь» проанализировал ее с точки зрения переформатирования отрасли пассажирских перевозок в систему комфортного транспорта современного города.

Скоростной каркас

По мнению ведущего отечественного транспортного эксперта, директора института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаила Блинкина, для того, чтобы город двигался, нужен мощный рельсовый каркас, который состоит из метро, железных дорог и трамвая.

В Новосибирске как одном из первых российских городов-миллионников были созданы условия для развития скоростного транспортного каркаса. Однако на сегодня он не закончен и требуется вложить огромные суммы в его дальнейшее развитие.

В этом году была оглашена позиция федерального центра по вопросу дальнейшего развития скоростного транспортного каркаса крупнейших городов страны. На парламентских слушаниях по бюджету на 2020 год и плановый период до 2021–2022 годов заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов высказался в том ключе, что «вложение средств в строительство метрополитенов очень затратно, и никакой город, кроме одного (Москва), это дело не потянет».

По его словам, в связи с этим Минтранс РФ ставит иные приоритеты в части развития транспортной доступности в регионах. «Со следующего года предусмотрено 20 миллиардов рублей внутри национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на поддержку регионов по замене автобусного парка автобусами на газомоторном топливе. Более того, мы в настоящее время с Министерством финансов отрабатываем дополнительные программы в части лизинговых схем льготных с Внешэкономбанком и ГТЛК. В том числе обсуждая темы трамвая… Наверное, трамвай будет наиболее правильным решением», — добавил первый заместитель министра транспорта РФ.

Таким образом, к вопросам планирования и развития общественного транспорта и мобильности населения в Новосибирске целесообразно подходить исходя из четко обозначенной позиции профильного министерства. В определенной степени проект муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в границах Новосибирска» не только соответствует видению профильного федерального органа, но и отвечает потребностям и возможностям крупнейшего города-миллионника Сибири.

По убеждению руководителя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игоря Кудина, транспортные проблемы в Новосибирске не являются чем-то особенным: они такие же, как и в других городах-миллионниках страны. «Мы осознаем, что даже масштабным строительством дорог сложно вывезти микрорайоны комплексной застройки. Нужен комфортный общественный транспорт. Сегодня приоритетом является развитие газомоторного и наземного городского электротранспорта — трамвая, троллейбуса, электробуса. На комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов рассматривалась программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения…» В целом мы согласились с подходом разработчиков. Но есть ряд замечаний, которые требуют корректировки», — резюмировал Игорь Кудин.

Проект и только проект

В материалах «Континента Сибирь», посвященных анализу развития городского общественного транспорта городов СФО, мы неоднократно приводили позицию федерального центра в вопросе строительства метрополитенов в крупнейших городах страны. Федеральный центр, после того как было прекращено федеральное софинансирование метростроения в 2010 году, точечно помогал тем городам, где было намечено проведение крупных спортивных мероприятий, а перспективные станции метро расположены близ спортивных объектов. Таким образом, продолжалось сооружение подземных трасс в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Другим городам-миллионникам в помощи было отказано, несмотря на многочисленные просьбы представителей городских властей.

В проекте муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в границах города Новосибирска» этот факт отражен. Одним из пунктов программы является строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена. Впрочем, рассматриваемая станция возводится на действующем участке. Сумма затрат по строительству составляет 2738,36 млн руб.

Из других объектов в программе запланировано проектирование электродепо «Волочаевская» Дзержинской линии. На этот проект зарезервирована сумма в 116 млн руб. Также намечена корректировка сметной документации участка продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная», суммарные затраты составят 30 млн руб. Мероприятия по продолжению проектирования сети новосибирского метро намечены на 2022 год. Другой вопрос: может ли измениться позиция федерального центра в вопросе строительства метро в крупнейших городах-миллионниках страны или дальнейшее развитие сети метрополитена придется продолжать на средства региона? Как это происходит в столице Республики Татарстан, где начато сооружение второй линии казанского метро на средства республиканского бюджета.

Трамвайный ренессанс продолжается

Определенное развитие в программе получает такой элемент скоростного каркаса, как трамвайный транспорт. Его скорее можно охарактеризовать как магистральный. Этот термин теперь фигурирует в документах профильного Министерства транспорта РФ. В частности, одним из требований считается обеспечение на магистральном транспорте интервалов движения в часы пик не менее 10 минут.

В этой связи необходима не только модернизация, но и численное пополнение городского парка вагонами. В этой части в программе запланировано продолжение модернизации трамвайных вагонов в течение всего срока действия документа до 2025 года включительно. За этот срок будет модернизировано 60 вагонов, что обойдется в круглую сумму 1,2 млрд руб. Если указанное количество подвижного состава поступит в депо города, это позволит избавиться от старых вагонов 1989–1992 годов выпуска. Напомним, что 30 лет назад Новосибирск осуществил мощное обновление городского трамвайного парка в количестве порядка 250 вагонов, которые к сегодняшнему дню исчерпали ресурс. При сегодняшней численности трамвайного парка такая модернизация позволит существенно обновить подвижной состав и вывести из эксплуатации старые вагоны.

Впрочем, в программе также есть пункт по приобретению новых трамваев с наличием низкого пола. Таких вагонов запланировано приобрести 50 штук, начиная с 2021 года по 10 единиц ежегодно.

Как пояснил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, новые низкопольные вагоны необходимы не только для обновления парка, но и для обеспечения подвижным составом новых трамвайных линий.

Такой первой новой линией станет строительство трамвайных путей от станции «Золотая Нива» до остановки «Стофато» и от трамвайного кольца на ул. Волочаевской до нового автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе. Реализация проекта запланирована на следующий год. Протяженность линии нового строительства составит 0,65 км, а стоимость линии — 15 млн руб.

На заключительный период действия программы после 2022 года запланировано также строительство новых участков трамвайной сети города общей протяженностью 32,5 км с суммарной стоимостью 812,4 млн руб. Как отметил Михаил Никулин, эти участки трамвайной сети указаны в долгосрочном документе — плане комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года. Такие объекты, как строительство трамвайной линии на «Чистой слободе» по ул. Титова от Порт-Арутрской до отвода ж/д линии (перспективная остановочная платформа проекта «Городская электричка»). Далее — строительство новой трамвайной линии по ул. Широкой в Ленинском районе (возле ст. Новосибирск Западный), в микрорайон Родники и ряд других объектов.

Намечена масштабная программа по ремонту и реконструкции участков трамвайной сети. Выполнение этих мероприятий обусловлено не только износом и аварийным состоянием ряда участков, но и необходимостью реконструкции трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков. В целом на ремонтные работы запланирована сумма в 1,5 млрд руб. за шесть лет действия программы. Это большая сумма, но она сложилась из-за недоремонта путей в прошлые годы. По статье «Реконструкция» необходимо еще 334,7 млн руб.

Важным пунктом программы также является ремонт контактной сети (39 км) и приобретение специализированной техники в количестве 22 ед.

Подобные затраты как на обновление парка, так и ремонт и реконструкцию путей необходимы, чтобы привести показатели к нормативным значениям. За сухими цифрами стоит масштабная работа, которую нельзя откладывать далее.

«Говоря о развитии трамвая, мы не можем обойти актуальную проблему, которая сегодня выходит на первый план, — это техническое состояние рельсового хозяйства. Я поставил задачу при планировании бюджета на следующий год предусмотреть средства для ремонта трамвайных путей. Причем не на один год. За несколько лет мы должны переломить сложившуюся ситуацию. Пассажиры будут чувствовать себя в новых вагонах комфортно, если трамваи будут курсировать по путям надлежащего качества», — отмечал мэр Новосибирска Анатолий Локоть летом текущего года на встрече с представителями СМИ. По словам градоначальника, решение этого вопроса может потребовать помощи вышестоящих бюджетов. Указанные управленческие решения призваны позволить пассажирам намного быстрее передвигаться по городу, минуя заторы и пробки, которые стали неизбежным явлением в период ускоренной автомобилизации.

Эволюция троллейбуса

Проводимая в прошлом десятилетии в Новосибирске программа по модернизации троллейбусного парка «Сибирский троллейбус» оказалась не столь эффективной, как задумывалась. Тем не менее она показала, что «кустарное» обновление не решает кардинально проблему. Кроме того, сегодня в повестке дня стоит не только вопрос обновления весьма изношенного троллейбусного парка города (последняя массовая закупка новых троллейбусов произошла в 2013 году), но и развитие троллейбусной маршрутной сети при эксплуатации подвижного состава с большим автономным ходом.

Выпуск такого подвижного состава налажен на отечественных предприятиях, его эксплуатация позволит развивать маршрутную троллейбусную сеть как сеть магистрального характера. У муниципалитета Новосибирска имеются планы по продлению без строительства новой контактной сети троллейбусных маршрутов № 5, 7, 8, 13, 36, 26.

Сегодня парк троллейбусов города выработал свой ресурс более чем на 90%. Соответственно, в повестку дня все настойчивее просится вопрос его кардинального обновления. В особенности учитывая, что троллейбусный парк насчитывает около 300 единиц. На маршруты города каждый день выходит большое число троллейбусов, чей возраст превышает четверть века, что в два раза выше нормативного амортизационного срока.

В программе заложено суммарно приобретение 124 единиц троллейбусов с автономным ходом, затраты составят 1,463 млн руб. При выполнении этого пункта программы данное обновление будет одним из самых масштабных в истории города.

Автобусный ренессанс мэрии

Заявленный профильным чиновником Минтранса РФ приоритет поддержки из федерального бюджета газомоторной пассажирской техники также нашел отражение в проекте муниципальной программы. Указанное направление государственной транспортной политики уже поддержано на самом высоком уровне. Сегодня реализуется государственная программа эффективного развития рынка газомоторного топлива, о чем неоднократно говорил президент РФ.

За предстоящие шесть лет городской автобусный парк пополнится газомоторными городскими автобусами категории М3 1-го класса в количестве 300 единиц. На эти цели требуется около 2 млрд рублей. Учитывая, что будет оказана поддержка из федерального бюджета, такой вариант обновления и увеличения автобусного парка следует считать наиболее оптимальным.

«У нас большие планы по обновлению муниципального автотранспорта к Чемпионату мира 2023 года по хоккею. На правом берегу есть обустроенная площадка для автобусного парка — ПАТП-4, теперь прорабатываем вопрос в левобережье Новосибирска. Площадка ПАТП-8, созданная еще в советские времена, сегодня в хорошем состоянии и пригодна для размещения около 100 автобусов. Восстановление функций предприятия укладывается в нашу генеральную линию развития общественного муниципального транспорта», — отмечал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 17 сентября при посещении площадки ПАТП-8. Таким образом, градоначальник заявил о восстановлении позиций муниципального автобуса, на который сегодня приходится лишь 2% вывозимого городского пассажиропотока.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Михаил Никулин, подана заявка на приобретение 50 газомоторных автобусов, которые будут работать на магистральных маршрутах города. В первую очередь ими будет комплектоваться парк ПАТП-4.

В целом проект муниципальной программы закладывает самое масштабное обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта в новейшее время. Городские власти фактически заручились поддержкой регионального правительства в этом вопросе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с мэром Новосибирска 30 августа отметил, что самый главный и самый сложный вопрос с точки зрения финансовых ресурсов — обновление подвижного состава автобусов, троллейбусов, трамваев. «Мы обсудили и объем обновления общественного транспорта на ближайшие четыре года. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции», — отметил Андрей Травников.

Фактически таким обновлением будет положено начало формирования нового облика городского пассажирского транспорта крупнейшего города Сибири. Первый шаг на пути к современному комфортному пассажирскому транспорту. По убеждению Михаила Никулина, поставленная главная цель по обновлению парка будет выполнена также по инфраструктуре остановок. Параллельно будут проводиться мероприятия по развитию и оптимизации маршрутной сети города, переход на муниципальный контракт, который предполагает выстраивание новых отношений в этой сфере городского хозяйства.

«Континент Сибирь» будет следить за ходом реализации проекта.

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