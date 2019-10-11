Власти региона могут ввести новые крупные штрафы для владельцев складов древесины, нарушающих правила отгрузки лесоматериалов.

В правительстве Новосибирской области подготовили законопроект об организации работы пунктов приема и отгрузки древесины. В нем предусмотрена новая система штрафов за нарушение порядка отгрузки лесоматериалов.

Максимальная сумма штрафа после принятия закона для нарушителей составит полмиллиона рублей. Согласно новому закону, от работающих с древесиной предпринимателей теперь обязательно будут требовать сопроводительные документы на перевозку дерева и сертификат, подтверждающий легальность происхождения материалов.

Главной целью законопроекта в правительстве называют пресечение нелегального оборота древесины и выявление юридических лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.

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