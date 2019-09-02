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Пять самых читаемых материалов месяца:

Глеб Павловский: «Идёт процесс передачи непередаваемой власти»

На вопросы «Континента Сибирь» в рамках проекта «ТрансфЕР» ответил известный политолог Глеб Павловский, с 1999 по 2011 год один из активных участников кремлёвского «мозгового центра».

Помогающий тушить пожары в тайге красноярский аэропорт пытаются обанкротить

Управление ведомственной охраны министерства транспорта РФ потребовало банкротства работающего в Красноярском крае аэропорта «Шушенское», обслуживающего воздушные судна авиационной охраны лесов.

В Новосибирске сгорел Гастрономический театр Владимира Бурковского Puppen Haus

В Новосибирске сгорела веранда ресторана Puppen Haus. По сообщению Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Новосибирской области в 19:38 поступило сообщение о пожаре в ресторане на ул. Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска.

Уход «Ашана» из Красноярска и Барнаула: стоит ли ждать закрытия оставшихся гипермаркетов в Сибири?

Французский ритейлер «Ашан» уходит из Красноярска и Барнаула. Компания объясняет свое решение низкой эффективностью торговых точек и обещает вскоре представить новую стратегию развития. Эксперты считают, что французская сеть не выдержала конкуренции с активно растущими «Лентой» и «Магнитом».

Иркутский губернатор не поверил своему пресс-секретарю на слово

Иркутский губернатор Сергей Левченко назначил служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря Ирины Алашкевич. Поводом стала выложенная в интернете аудиозапись, где, предположительно, чиновница негативно высказывается в адрес пострадавших от наводнения жителей региона.

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