Управление вневедомственной охраны министерства транспорта РФ потребовало банкротства работающего в Красноярском крае аэропорта «Шушенское», обслуживающего воздушные судна авиационной охраны лесов.

Иск подан в арбитражный суд Новосибирской области, сумма исковых требований превышает миллион рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. В приемной аэропорта «Шушенское» корреспонденту «Континент Сибири» сказали, что не могут прокомментировать претензии федерального ведомства. Ранее базирующийся в Новосибирске Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» подавал несколько исков в арбитраж с требованием взыскания с красноярского аэропорта задолженности за услуги по охране его территории.

Аэропорт «Шушенское», класса «Г» с искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 1,8 тыс. м, находится в селе Казанцево на юге Красноярского края. Предприятие осуществляет регулярные рейсы по расписанию и чартерные рейсы под заказ корпоративных клиентов. Кроме того, «Шушенское» работает в режиме запасного для аэропорта Абакана и аэропорта Республики Тыва. На базе аэропорта проходят учения «Авиалесоохраны». Единственное подразделение, занимающееся авиамониторингом для борьбы с пожарами на территории Хакасии, производит вылеты с «Шушенского».

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