В Новосибирске загорелся ресторан Puppen Haus. По сообщению Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Новосибирской области в 19:38 поступило сообщение о пожаре в ресторане на ул. Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска.

Загорелся третий (мансардный) этаж здания. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации пострадавших нет. На месте пожара было задействовано 12 едениц техники и 40 человек личного состава. В 20:18 очаг был локализован.

Все обстоятельства и причины происшествия установят в испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС.

В социальных сетях сразу появилось несколько версий события, одна из самых популярных – умышленный поджог. Впрочем, по версии владельцев ресторана, которую они озвучивают СМИ, пожар начался из-за короткого замыкания оборудования. Предположительно кондиционера.

Ресторан премиум-класса «Гастрономический театр Puppen Haus» открылся в 2011 году. Владелец заведения – Владимир Бурковский, глава сибирской федерации рестораторов и отельеров, ему же принадлежит в том числе ресторан «Фенимор Купер» и кофейня «Креп Де Кофе». Он также является организатором конференции HoReCa.Siberia, качество проведения которой ранее вместе с участниками рынка оценивал «Континент Сибирь». Средний чек в Puppen Haus оценивался в 2500–4000 рублей, кухня — итальянская, французская, европейская.

Напомним, что на террасе ресторана Puppen Haus «Континент Сибирь» в 2016 году отмечал cвое 15-летие.

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