Французский ритейлер «Ашан» уходит из Красноярска и Барнаула. Компания объясняет свое решение низкой эффективностью торговых точек и обещает вскоре представить новую стратегию развития. Эксперты считают, что французская сеть не выдержала конкуренции с активно растущими «Лентой» и «Магнитом».

Единственный в Красноярске гипермаркет французской сети «Ашан» закроется в конце сентября. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия». Торговая точка попала в список около 30 магазинов, запланированных компанией к закрытию в текущем году. Ранее стало известно об уходе «Ашана» из другой сибирской региональной столицы – Барнаула, это должно произойти в октябре.

В компании утверждают, что закрытие точек «не связано с конкретными форматами или городами», и решения принимались исключительно на основании показателей эффективности. «Ашан» отрицает и возможность прекращения своей работы в России.

«Мы смело опровергаем любые слухи, связанные с массовыми закрытиями торговых точек или планами по уходу из страны. У компании нет и никогда не было планов по уходу из России. В рамках перехода на новую бизнес-модель мы проводим комплексный анализ показателей всех магазинов. Мы используем осознанный подход, при котором оцениваем эффективность того или иного магазина. На текущем этапе было принято решение перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы», — рассказали в пресс-службе, пообещав позже сообщить о новой стратегии и анонсировать новую бизнес-модель, «направленную на дальнейшее процветание нашего бизнеса».

Согласно данным официального сайта компании, сеть «Ашан» работает в России с 2002 года и на сегодня насчитывает 314 магазинов. В Сибири помимо Красноярска и Барнаула представлена в Новосибирске, Новокузнецке и Омске. О дальнейшей судьбе этих площадок не сообщается.

В Красноярске гипермаркет работал с октября 2018 года и являлся самой восточной точкой в стране. До этого слухи о приходе ритейлера муссировались на протяжении многих лет. Официально о плане прихода в Красноярск было объявлено в 2014 года, однако в проект неоднократно вносились коррективы. Варьировалось и место открытия (первоначально запланированный ТРЦ «Торговый квартал» так и не был построен из-за банкротства девелопера), и количество запланированных точек, и их формат.

Бывший директор по продажам «Ашан Россия», экс-совладелец регионального ритейлера «Домоцентр» Олег Ермишкин полагает, что компания оказалась не готова к обострению конкуренции в условиях снижения доходов населения. «Всего комплекса причин, заставивших компанию пойти на такие серьезные сокращения торговых площадей мы, скорее всего, не узнаем. Но очевидно, что рынок в настоящее время демонстрирует снижение среднего чека и переход конкуренции на уровень низшего ценового сегмента. Активно растущие здесь «Лента» и «Магнит» показали готовность приспосабливаться к этим обстоятельствам, а «Ашан» по каким-то причинам нет», — рассуждает он.

Совладелец продуктовых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко считает уход «Ашана» из ряда сибирских регионов «скорее эпизодом, чем тенденцией». ««Ашан» пришел в европейскую часть страны в период, когда рынка ритейла здесь особо и не было. Это позволило ему серьезно укрепиться, и, несмотря на проблемы, о которых говорят, на этих территориях он чувствует себя уверенно. Когда было принято решение идти на восток, здесь этот рынок уже успел развиться, появились как мощные местные игроки, так и закрепившиеся федералы. Каждый новый шаг в восточном направлении давался все сложнее. Неудивительно: все самые удобные локации уже заняты, клиенты лояльны местным брендам. К тому же решение об открытии точек в сибирских городах принималось до 2014 года, когда рынок рос. Говорить о том, что уход «Ашана» — признак кризиса в ритейле в целом я бы не стал, ожидать, что за ним могут последовать другие игроки – тоже. Больше того, нельзя исключать возвращения их через какое-то время в другом виде – например, через приобретение каких-то из местных сетей. Это было бы даже более оправдано, ведь держать в городе один магазин сети не вполне целесообразно с точки зрения логистики», — полагает Шкуренко.

Аналитик красноярского представительства инвестиционной компании «ФИНАМ» Дмитрий Казарин обратил внимание, что несмотря на стагнацию на рынке ритейла примеры развития бизнеса есть. «На рынке происходит интересная тенденция – в условиях общей стагнации есть крупные компании, демонстрирующие рост – Х5, «Лента», «Магнит». Очевидно, что растут они, за счет более слабых участников рынка, в список которых, очевидно, попал и «Ашан». Экспансию лидеров мы можем видеть и в Красноярске в лице давно работающей «Ленты», оживающего «Магнита» и недавно пришедшей «Пятерочки». Возможно, конкуренции с их стороны и не учитывал «Ашан» при формировании своей бизнес-стратегии, что и привело к нынешним проблемам», — добавил эксперт.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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