10 июня Железнодорожный суд Новосибирска приостановил действие разрешения на строительство, а также ввел запрет на любые подготовительные и строительные работы на земельном участке возле лицея №22 «Надежда Сибири». Об этом 11 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Вчера Железнодорожный суд Новосибирска принял к рассмотрению иск лицея № 22 о признании незаконным разрешения на строительство (объекта возле лицея №22), так как проект не соответствует требованиям безопасности, есть угроза жизни и здоровью учеников лицея», — сообщил Анатолий Локоть.

По его словам, судом приняты обеспечительные меры: приостановлено действие разрешения на строительство и введен запрет на любые подготовительные и строительные работы на земельном участке.

«Мы продолжаем бороться против появления бизнес-центра возле лицея № 22. Это наша общая позиция с администрацией лицея и родителями учащихся. Сейчас главное – не допустить начала стройки», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, еще в 2008 году возле лицея №22 в Новосибирске планировалось построить 9-этажный бизнес-центр. Но при условии возведения на территории образовательного учреждения спортивного комплекса с двухуровневой парковкой. Вот только эти планы не реализовались, а в 2018 году площадку под строительство бизнес-центра и спортивного комплекса объединили. Позже мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бизнес-центра. Интересно, что источники «Континента Сибирь» связывают увольнение начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолия Мотыги с выдачей разрешения на строительство этого объекта. Сам Анатолий Локоть опровергал этот тезис.

31 января На 38 сессии Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева попросила главу Новосибирской области Андрея Травникова не допустить строительства бизнес центра возле лицея №22. Губернатор назвал ситуацию с лицеем №22 несправедливой и ответил депутату, что сейчас пытается найти решение этого вопроса совместно с мэром Новосибирска.

Тем не менее в течение февраля строительная техника несколько раз вела работы на участке около лицея «Надежда Сибири».

7 марта арбитражный суд Новосибирской области запретил застройщику ООО «АльянсСтрой» проводить строительные работы на спорном участке около лицея №22.

22 марта Седьмой арбитражный суд в Томске постановил удовлетворить требования компании «АльянсСтрой» и признать недействительным запрет на строительство возле лицея №22 «Надежда Сибири».

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