Предприятиям стало сложнее получать кредиты и банковские гарантии, причем проблема коснулась как микробизнеса, так и крупных игроков рынка. Как следствие, повышается спрос на такие альтернативные способы привлечения финансирования, как факторинг. Эксперты обсудили тренды в факторинге и перспективы его развития в Новосибирской области в рамках заочного круглого стола «Континента Сибирь».

В заочном круглом столе приняли участие руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Светлана Подрядова, региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер, директор по развитию бизнеса региона «Западная Сибирь» ВТБ Дмитрий Шишкин, заместитель директора департамента консалтинга Kept Артем Артемов, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Как с повышением ключевой ставки изменился спрос на факторинговые услуги в Новосибирской области? Какие отрасли заняли наибольшую долю в портфеле факторов?

Андрей Фишер: — Спрос на факторинговые услуги в Новосибирской области вследствие роста ключевой ставки, безусловно, вырос. В условиях высоких ставок на кредиты сопоставимая ставка на факторинг выглядит более привлекательно. Кроме того, у компаний сферы МСП (малое и среднее предпринимательство. — «КС») есть возможность получить факторинг дешевле, чем кредит. Это возможно, когда сделка проходит в лимите крупного, финансового устойчивого дебитора. Актуально, например, для поставщиков торговых сетей и крупных промышленных предприятий. Компании воспринимают факторинг как часть собственного бизнес-процесса, позволяющего управлять оборотным капиталом и наращивать продажи даже в нестабильное время. Классические продукты факторинга, которые сегодня есть на рынке, подразумевают, что банк не только выплачивает финансирование клиенту, но и помогает исключить риск неплатежа и управлять дебиторской задолженностью.

Наибольший интерес к факторингу показывают промышленные предприятия и торговые компании. Отдельно отмечу позитивную динамику со стороны компаний сферы автобизнеса. Факторинговые решения, позволяющие финансировать складские запасы автодилеров, сейчас весьма актуальны. Решение помогает дилерам приобретать автомобили, получая удлиненную отсрочку оплаты от банка. В Новосибирской области и регионе в целом такое решение весьма востребовано.

Ярослав Кабаков: — Мы также наблюдаем увеличение спроса на факторинговые услуги в Новосибирской области с повышением ключевой ставки в связи с удорожанием традиционного кредитования. При этом особенно активно факторинг используется в добывающей индустрии, оптовой торговле, металлургии и логистике. Эти отрасли, широко представленные в регионе, и дальше будут способствовать росту факторинговых услуг, что демонстрирует увеличение их доли в совокупном портфеле. Это подтверждается тем, что, например, в 2023 году «Совкомбанк Факторинг» отметил рост портфеля на 13% в Сибири. Так, «Сибирское стекло» заявило о двукратном росте доли факторинга в оборотных средствах за последние пять лет из-за увеличения отсрочек платежей торговыми сетями.

Артем Артемов: — Не только в Новосибирске, но и в принципе по рынку спрос на услуги факторинга сохранился. Вопрос привлечения оборотного капитала для поставщиков/подрядчиков стоит еще более остро, факторинг более привлекателен по сравнению с кредитованием, учитывая гибкость инструмента и его структуру, которая позволяет не увеличивать долговую нагрузку.

После изменения ключевой ставки мы наблюдали спад спроса на факторинг, который объяснялся периодом осознания и принятия новых рыночных реалий, но после этого спрос начал восстанавливаться.

Более востребованными стали альтернативные источники фондирования, более дешевые и быстрые для поставщика, например, динамическое дисконтирование (метод управления оборотным капиталом компании, заключающийся в согласовании между покупателем и поставщиком условий ранней оплаты счетов, то есть оплаты счетов ранее крайней даты платежа по договору в обмен на бонус от поставщика. — «КС»). Многие крупные компании в рамках программ поддержки поставщиков внедряют платформы управления цепочками поставок, что позволяет снизить стоимость для поставщика за счет межбанковской конкуренции и финансирования под обязательство дебитора с более низким уровнем риска.

Дмитрий Шишкин: — Новосибирская область замыкает первую двадцатку регионов России по объему совокупного факторингового портфеля — он составляет около 14 млрд рублей. Для сравнения: соседняя Кемеровская область занимает 14-е место с портфелем 30 млрд рублей. Если сопоставить эти цифры с отраслевой специализацией регионов, становится очевидным, что добывающая отрасль является портфелеобразующей. Бизнес в Новосибирске связан главным образом с торговыми операциями и отдельными отраслями обрабатывающей промышленности, доля которых в факторинговых портфелях существенно ниже, чем добывающей или металлургической. Повышение ключевой ставки, по нашему опыту, не повлияло на объемы факторинга в регионе. В течение IV квартала 2023 года суммарный портфель факторов в Новосибирске существенно не изменился.

Светлана Подрядова: — За год Группа Абсолют Банка увеличила факторинговое финансирование клиентов на 76%. Размер факторингового портфеля за это же время вырос на 34%. Только во второй половине 2023 года доля клиентов из сегмента МСП, использующих факторинг, составляла порядка 8%. Мы прогнозируем ее постепенное увеличение. Мы фиксируем устойчивый спрос на такие продукты, как регрессный и безрегрессный факторинг (факторинг с регрессом — вид факторинга, при котором финансирование выплачивается под уступку дебиторской задолженности покупателя перед поставщиком, а в случае неоплаты покупателем поставленной продукции или оказанной услуги поставщик возвращает финансирование фактору. — «КС»), финансирование цепочки поставок, ABL-факторинг (факторинг, подразумевающий постановку на баланс или приобретение банком готовой продукции клиента до момента ее реализации конечному покупателю. — «КС»).

Существенный рост бизнеса Абсолюта в направлении факторинга, на мой взгляд, обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, это нововведения, которые были воплощены в 2023 году. Среди них — программы финансирования автопроизводителей и крупных дистрибьюторов, а также различные формы предоставления факторингового финансирования с баланса банка. Также сыграло роль активное сотрудничество с предприятиями транспортной отрасли.

В 2023 году мы активно реализовывали индивидуальные факторинговые решения для поставщиков и подрядчиков, работающих в этом секторе экономики. Экспертный подход и гибкие условия — это те факторы, которые способствуют увеличению оборотов бизнеса с действующими клиентами и активному расширению клиентского пула из компаний транспортно-логистической отрасли.

Также финансирование параллельного импорта стало одним из драйверов роста факторингового портфеля в 2023 году. Прежде всего, факторинг позволяет получить финансирование на закупку по импорту, например, при сотрудничестве с Китаем. Плюсы факторинга также в возможности получить выручку от экспорта раньше наступления срока отсрочки, закрыть кредитный риск.

Параллельно идет активное развитие в сфере электронной коммерции (e-com). И именно такой продукт, как факторинг, становится в новой экономической реальности связующим звеном между партнерами.

— Одним из трендов в финансовой индустрии стала финансовая инклюзия (возможность физических и юридических лиц иметь доступ к различным финансовым услугам, которые соответствуют их потребностям). Как вы считаете, такой запрос есть в Новосибирской области? Какие инструменты способны предоставить большую доступность финансовых услуг бизнесу?

Артем Артемов: — Тренд, о котором вы говорите, не нов. Мы наблюдаем, как крупные корпорации стремятся объединить разрозненные финансовые инструменты в рамках единого окна, что позволяет пользователям не только гибко применять разные инструменты исходя из текущей потребности, но и сравнивать стоимость и эффект в моменте. На рынке уже присутствуют и успешно развиваются решения, которые объединяют в себе различные финансовые инструменты для поставщиков, их покупателей, финансистов и коммерсантов.

Дмитрий Шишкин: — Особенностью факторингового бизнеса последних лет является не только доступность, но и выравнивание качества и ассортимента предлагаемых услуг вне зависимости от региона присутствия компании и его удаленности от регионального центра. Причина — высокий уровень цифровизации и возможность проводить все больше операций дистанционно, включая первичные проверки и подписание договора, не говоря о самом финансировании. Это особенно важно для компаний поставщиков из категории малого и среднего бизнеса, работающих с крупными дебиторами.

Ярослав Кабаков: — В контексте финансовой инклюзии Новосибирская область испытывает спрос на улучшение доступа к финансовым услугам для малого и среднего бизнеса. Банки и факторинговые компании, используя цифровые инновации вроде онлайн-факторинга, уже предлагают новые инструменты, способствующие быстрому финансированию.

Светлана Подрядова: — Цифровизация факторинга однозначно работает и доказывает свою эффективность на деле. И это не случайно, поскольку факторинг всегда был на передовой инновационных решений и активно внедрял «цифру» в процессы. Мы видим, что цифровизация сейчас затрагивает все этапы работы банка с клиентами. В результате банк получает сокращение расходов и ускорение обработки информации, а клиенты — повышение комфортности и в определенной степени снижение стоимости.

Что касается проведения сделок по факторингу полностью в электронном виде, то да, у нас это возможно, и в целом по рынку такой формат становится более доступным. Если говорить о скоринговом, упрощенном порядке согласования факторингового финансирования, то здесь идут упрощение и автоматизация процессов принятия решений. Но осуществляется это пока в пределах относительно небольших сумм. Крупные лимиты факторингового финансирования по-прежнему требуют индивидуального рассмотрения.

Андрей Фишер: — Доступность финансирования для компаний малого и среднего бизнеса — один из наших фокусов. На сегодня важно постоянно улучшать клиентский опыт и внедрять цифровые решения, позволяющие не только удобно, но и действительно быстро получать финансирование и сервисную поддержку банка. Если говорить о факторинге, то еще в прошлом году мы начали проводить регулярные клиентские встречи, бизнес-мероприятия, на которых рассказываем клиентам про продукт, его отличительные особенности, а также о возможностях сочетания с другими финансовыми продуктами. Кроме того, мы адаптировали информацию о продукте на сайте банка и постарались более понятно рассказать о продукте и факторинговых решениях, позволяющих получать доступ к широкому пулу финансовых услуг, соответствующих их потребностям. Многие компании успешно сочетают факторинг и другие продукты.

— В течение 2023 года все большее количество компаний начало оказывать факторинговые услуги представителям малого и микробизнеса, в том числе селлерам. На ваш взгляд, в ближайшее время ожидается перераспределение рынка в этом сегменте?

Андрей Фишер: — Селлеры — это отдельный клиентский сегмент для факторинговых компаний и банков, поскольку они поставляют товары маркетплейсам по схеме реализации. В их контрактах нет отсрочки платежа и нет момента перехода права собственности на товар — классических требований для работы по факторингу. Поэтому факторинговые решения для этого сегмента условно можно разделить на два вида. Прямое адресное предложение для самих селлеров и финансирование через агентский факторинг по поручению маркетплейса. Сейчас на рынке факторинга более популярен второй вид решений, и мы полагаем, что этот тренд продолжится и в 2024 году. Агентский факторинг предлагают большинство факторов, и мы не видим предпосылок для перераспределения рынка в этом сегменте.

Дмитрий Шишкин: — Действительно, сегодня маркетплейсы аккумулируют серьезные финансовые ресурсы, зачастую превосходящие традиционные торговые сети. Они работают со специфической аудиторией поставщиков, чей профиль далеко не всегда интересен факторинговым компаниям, которые привыкли работать с более крупными чеками. В связи с этим маркетплейсы, развивая сервис, «изобретают» аналоги факторинга для своих поставщиков и партнеров. Но я бы говорил не о перераспределении рынка, а о появлении нового специфического сегмента, который в ближайшее время наверняка займет существенное место в факторинговом бизнесе.

Артем Артемов: — Факторинг действительно все больше проникает в микро- и малый бизнес. Связано это с тем, что он приобретает большую распространенность в связи с ростом присутствия факторов на рынках и территориях, ускорением получения услуг за счет цифровизации процесса и теми преимуществами для микро- и малого бизнеса, которые у него есть по сравнению с классическими инструментами финансирования. Тренд на увеличение присутствия факторинга в сегменте микробизнеса продолжится, ожидаем двузначные темпы роста ежегодно.

Что касается продуктов для селлеров, то однозначно можно сказать только по рынку электронной коммерции. Доля продуктов для селлеров будет вытеснять факторинговые услуги в связи с переводом поставщиков крупнейшими маркетплейсами с договоров поставки на договоры реализации.

Ярослав Кабаков: — Согласен с тем, что направление факторинговых услуг малому и микробизнесу набирает обороты, что может привести к перераспределению рынка. Уже виден прирост новых клиентов и увеличение портфеля, что позволяет предположить, что конкуренция на рынке факторинга будет только усиливаться.

— В России активно развивается импортозамещение, из-за чего потребовались финансовые ресурсы на модернизацию, редевелопмент и реинжиниринг промышленных предприятий. Способны ли факторинговые компании обеспечить финансирование подобных проектов? Такие проекты уже реализуются в Новосибирской области или в соседних регионах?

Ярослав Кабаков: — В условиях активного развития импортозамещения факторинговые компании действительно могут стать ключевым инструментом обеспечения финансирования для модернизации производств. Примеры реализации таких проектов уже есть как в Новосибирской области, где бизнес активно растет и развивается, так и в соседних регионах.

Артем Артемов: — Косвенно — да. Например, применение агентского факторинга позволяет крупным компаниям увеличить отсрочку платежа со своими контрагентами, тем самым высвободив ресурсы для модернизации производства, реинжиниринга и редевелопмента.

Андрей Фишер: — Действительно, на фоне позитивной динамики темпов роста импортозамещения все больше промышленных предприятий обращается к факторингу. Если посмотреть на данные отчета Ассоциации факторинговых компаний по результатам 2023 года, то мы увидим, что почти 30% факторингового портфеля России приходится на производства в различных отраслях промышленности. Факторинг не подходит для финансирования длительных инвестиционных проектов, но позволяет поддержать финансовое состояние производителей, обеспечив их ликвидностью и минимизируя риски простоя. В 2023 году компании Сибири распробовали агентский факторинг как инструмент финансирования кредиторской задолженности. Производители использовали его для получения и увеличения периода отсрочки платежа, в том числе в рамках закупок у иностранных поставщиков. Кроме прочих преимуществ, это факторинговое решение предоставляет возможность избегать валютных рисков. Например, банк выплачивает финансирование напрямую поставщикам клиента (без заключения отдельного договора с получателями платежа) в валюте контракта. При этом задолженность клиента перед банком фиксируется в рублях, и клиент погашает ее из рублевой выручки. Также промышленные предприятия в Новосибирске активно используют факторинговые решения для финансирования дебиторской задолженности, позволяющие быстро пополнять оборотные средства и закрывать кассовые разрывы, а вместе с тем наращивать объемы продаж и ускорять развитие бизнеса.

Дмитрий Шишкин: — Несмотря на то что классический факторинг в основном нацелен на финансирование оборотного капитала в рамках одного года, у банков есть специальные факторинговые решения долгосрочных задач, связанных с модернизацией промышленных производств. Наибольшее распространение они получили в проектах повышения энергоэффективности со сроком окупаемости от трех до шести лет. Например, развитие в России технологий производства индустриальных светодиодных светильников позволило увеличить светоотдачу при сохранении срока службы до 100 000 часов. Это открывает возможность обновлять все ранее использовавшиеся источники света, включая люминесцентные лампы, на принципах самоокупаемости. Помимо энергоэффективности, переход на светодиоды позволяет полностью отказаться от ртутьсодержащих источников света.

Важным шагом в 2023 году стало развитие направления модернизации систем выработки сжатого воздуха. Современные воздушные компрессоры потребляют на 20–40% меньше электроэнергии, в зависимости от режима эксплуатации и особенностей производства. Оптимизация пневмосистем, замещение оборудования, произведенного 25–40 лет назад, особенно востребовано в сегменте металлургии, горнодобывающей промышленности и машиностроении. Словом, факторинг готов и способен удовлетворить практически любые финансовые потребности предприятий, однако в условиях высокой ключевой ставки компании пока вынуждены откладывать реализацию долгосрочных проектов.

Светлана Подрядова: — Резюмирую, что потенциал факторинга с точки зрения бизнеса очень велик. Поэтому тем компаниям, которые размышляют, использовать ли им факторинг, я бы дала такой совет. Не бойтесь обращаться с вашими запросами и вопросами в банк, который изучит разные варианты и поможет реализовать факторинг даже там, где это может быть на первый взгляд вовсе неочевидно. В этом суть индивидуального подхода и клиентоориентированности, которую ценит бизнес.