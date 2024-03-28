Угольная компания «Кузбассразрезуголь» приступила к промышленному применению инновационных электронных систем инициирования взрывных работ на угольных разрезах для минимизации экологического и сейсмического влияния. Пресс-служба компании сообщает, что разработка этой технологии велась угольщиками совместно с учеными.

В сравнении с традиционным методом проведения взрывных работ применение новой технологии позволяет проводить взрывы без шума и пыли. Они не фиксируются сейсмостанциями и оказывают минимальное влияние на окружающую среду, людей и сооружения. Такой эффект достигается за счет программируемого короткозамедленного взрывания буровзрывных скважин, что позволяет кратно снизить магнитуду и пылегазовые выбросы в атмосферу.

«Над созданием этой технологии мы работали несколько лет вместе с учеными и нашими промышленными партнерами. Она прошла все необходимые испытания и доработки и сегодня начала применяться в промышленных масштабах. В первую очередь мы используем ее на тех предприятиях, где участки горных работ наиболее приближены к населенным пунктам. В планах компании увеличивать долю промышленных взрывов с использованием электронных систем инициирования. Это напрямую влияет на повышение безопасности открытых горных работ и снижение их экологического и сейсмического воздействия», — сообщил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Убедиться в преимуществах инновационной разработки смогли участники XХIV Международной научно-практической конференций по горному и взрывному делу, которая в этом году впервые проходит в Кузбассе. Более 250 специалистов и экспертов горного и взрывного дела, ученые и экологи из России, Киргизии, Казахстана, Монголии и Узбекистана на площадке угольного разреза в Кемерове наблюдали за промышленными взрывами по традиционной и инновационной технологии и смогли наглядно их сравнить.

«Уникально то, что мы одновременно видим, как работали раньше и будущее. Сравнение двух взрывов говорит о том, что к буровзрывным работам нужно проходить по-инженерному. Мы увидели экологически чистый взрыв без сейсмики, он был проведен так, что мы не заметили даже пыли», — прокомментировал президент национальной организации инженеров-взрывников, заместитель председателя научного совета РАН по проблемам народно-хозяйственного использования взрывов Николай Вяткин.