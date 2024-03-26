ДОМ.РФ подвел итоги аукциона по продаже имущественного комплекса в Октябрьском районе Новосибирска. Цена участка земли с тремя недостроенными многоквартирными домами на торгах выросла с 610 млн рублей до более 1,5 миллиардов рублей. Конкурс выиграл застройщик, аффилированный с группой компаний «Союз».

В аукционе по продаже находящихся в федеральной собственности объектов незавершенного строительства общей площадью 57 431,2 кв. метра и земельными участками общей площадью 30 930 кв. метров приняли участие 8 компаний – из Москвы (СЗ «СТРАНА М 10»), Новосибирска (ООО «Трест», СЗ «Вира Недвижимость», «СЗ «Акватория», СЗ «Астон. Геометрия 5», ООО «Ареал», СЗ «ЭКОСТРОЙ») и Екатеринбурга (ООО «АРЕНДНЫЙ КВАРТАЛ НА ШАУМЯНА. ЕКАТЕРИНБУРГ»).

Победителем аукциона признан участник ООО «СЗ «ЭКОСТРОЙ», предложивший наибольшую цену – 1 517 200 000 рублей, без НДС. По данным сервиса Rusprofile, директор ООО «СЗ «ЭКОСТРОЙ» – Елена Греб, учредитель – ООО «Сибирская финансовая корпорация» (СФК), зарегистрированая в Барнауле. Среди учредителей СФК – Сергей Отмашкин (50%), еще 50% – у Елены Греб. Сергей Отмашкин возглавляет ГК «Союз». Эта барнаульская компания давно строит жилье и в Новосибирске, например, ЖК «Галактика», ЖК «Акварельный», ЖК «Революция» и другие.

Повышение ставок во время аукциона говорит о том, что участок земли для застройщиков был достаточно интересным. Борьба началась с 610 млн рублей. Кроме ООО «Ареал» (учредитель Владислав Савельев), заявившего наименьшую цену за лот – 666,2 млн рублей, остальные участники сразу подошли к отметке миллиард и больше. Московский застройщик – СЗ «СТРАНА М 10» – лишь немного уступил победителю, предложив на 18,5 млн рублей меньше.

Напомним, в феврале этого года руководитель ГК «Союз» Сергей Отмашкин был награжден мэрией Новосибирска за высокие показатели по вводу в эксплуатацию жилья по итогам 2023 года и активное участие в развитии социальной инфраструктуры города Новосибирска.

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