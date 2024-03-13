Стало известно, кто достроит жилой комплекс напротив «Меги» в Новосибирске

На пустующей долгое время площадке по улице Аникина, рядом с ТРЦ «Мега» в Новосибирске, начались строительные работы. Жилой комплекс «Шесть звёзд», который задумывался и возводился как один из знаковых объектов левобережья, будет завершен компанией «Астон. Стройтрест 43». Застройщик анонсировал сохранение общей концепции и качества проекта на уровне «комфорт-плюс», но одновременно объявил об усовершенствовании его в соответствии с актуальными требованиями. Обновленный проект получил название жилой комплекс «Астон. Шесть звезд».

В Новосибирске возобновили строительство ЖК, остановленное в 2017 году. Об этом сообщили в самой компании. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству подпорной стенки, чтобы в апреле на стройплощадку зашла техника, начались заливка фундамента, возведение каркаса и другие процессы.

Напомним, что в прошлом году группа приобрела земельный участок около 3 га рядом с «Мегой». Предыдущий застройщик смог возвести на нем лишь два из шести запланированных 26-этажных домов. «Астон. Стройтрест 43» в конце 2023 года возобновил работы по достройке, Планируется, что оба дома первой очереди будут введены в эксплуатацию в 2026 году.

«Астон. Стройтрест 43» (входит в Группу «Астон») – это преемник компании «Стройтрест 43», который ведет свою историю с 1939 года. Помимо жилого строительства застройщик специализируется на возведении социально-значимых объектов, в его портфолио — концертный зал филармонии А. Каца, МНТК «Микрохирургия глаза», Октябрьский мост, стадион «Заря» и многие другие. Один из самых свежих реализованных проектов — реконструкция бассейна СКА в Новосибирске, торжественное открытие которого запланировано на 15 марта.

В сегменте жилого строительства компания завершает и выводит на рынок объекты, строительство которых было приостановлено. Среди них ЖК «Сандэй» в Ленинском районе Новосибирска, который достроили и ввели в эксплуатацию в 2022 году, жилой комплекс «Геометрия» на улице Выборная, два дома которого сдали в 2023 году. Таким образом, с учетом опыта компании по предыдущим объектам, можно ожидать, что застройщик завершит работы ранее заявленных сроков.