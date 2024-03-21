Кемеровский «Кузбасс» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом

Вечером 20 марта 2024 года драматическим финалом в Кемерове завершился XXXII Чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги. По итогам плей-офф в финале сошлись команды, занявшие в регулярном чемпионате первое и второе места — местный «Кузбасс» и архангельский «Водник».

Финальный поединок собрал аншлаг на трибунах Ледового дворца «Кузбасс». Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, «зрителей было столько, что некоторые из них вынуждены были простоять в проходах между трибунами на протяжении всего матча». 6658 зрителей при официальной вместимости стадиона в шесть тысяч. В числе зрителей на матче присутствовали Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор кемеровской области Сергей Цивилев.

Матч равных по силам соперников получился напряженным и нервным. После основного времени матча, завершившегося ничьей 6:6, судьба финала решилась во втором овертайме. «Золотой гол» на 109-й минуте игры принёс кемеровскому «Кузбассу» первый в его истории титул чемпиона России по хоккею с мячом.

Надо отметить, что помимо трибун и официальных лиц, поддерживавших местную команду, в этот вечер ей благоволила ещё и удача. Статистика игры вполне красноречиво отражает события, развернувшиеся на ледовом поле. Гости получили за матч 120 минут штрафа и командное предупреждение, при 20 минутах у «Кузбасса». По ходу игры вратарь архангелогородцев, воспитанник новосибирской школы хоккея с мячом Игорь Долгополов, отразил два пенальти. Решающий мяч «Водник» пропустил в тот момент, когда на скамейке штрафников сидело три игрока команды. Вот такое драматическое стечение обстоятельств.

Кубок чемпионов страны игрокам кемеровского «Кузбасса» вручили Анатолий Серышев и Сергей Цивилев.

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