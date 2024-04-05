На первенстве России по хоккею с мячом среди спортсменов 2007 — 2008 годов рождения, прошедшем в Ульяновске, новосибирская команда воспитанников спортшколы «Сибсельмаш» завоевала бронзовые медали, сообщает минспорта Новосибирской области.

Новосибирские хоккеисты сражались за призовые места с еще семью командами. В финале турнира новосибирцы уступили хабаровскому «Ерофею» и хозяевам площадки — команде «СШОР «Волга» из Ульяновска. Как итог — третье место и бронзовые медали, а один из новосибирских игроков, забивших 22 мяча, был также признан лучшим бомбардиром турнира.

Минспорта Новосибирской области также сообщает, что ранее воспитанники спортшколы «Сибисельмаш» взяли «серебро» в соревнованиях команд 2010 года рождения, а среди хоккеистов, родившихся в 2008 году, новосибирские юноши поднялись на первую ступень пьедестала.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские гимнасты заняли призовые места на соревнованиях в Кузбассе.