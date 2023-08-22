Самолет со 140 пассажирами повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк 22 августа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту самолета находилось 140 пассажиров. В настоящее время пассажиры доставлены в здание аэровокзала. В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке.