Самолет со 140 пассажирами повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка

Ольга Степанова
 
Самолет со 140 пассажирами повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
Фото: unsplash.com

Самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк 22 августа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту самолета находилось 140 пассажиров. В настоящее время пассажиры доставлены в здание аэровокзала. В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке.

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