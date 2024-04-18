Цифровую тормозную систему для самолетов, полностью реализованную на отечественной элементной базе и тиражируемую на различные модели воздушных судов, разработали сотрудники Института силовой электроники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщает пресс-служба вуза.

Как сообщается, разработка велась совместно с ПАО «АК Рубин» для пассажирского самолета Ил-114-300. Второй опытный самолет успешно совершил первый полет с аэродрома Луховицкого авиазавода им. П. А. Воронина в конце марта 2024 года. Руководитель проекта в университете — заместитель директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Максим Жарков.

«Для НГТУ НЭТИ чрезвычайно важен этот полет, поскольку электронное оборудование для тормозной системы и программно-аппаратный комплекс созданы сотрудниками Института силовой электроники вуза. Цифровых систем управления тормозами подобного уровня на предыдущих поколениях российских самолетов не было. Нам удалось создать отечественную цифровую тормозную систему, впервые 100% реализованную на отечественной элементной базе», — прокомментировал директор Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессор Сергей Харитонов.

В числе особенностей наукоемкой разработки выделяют ее универсальность: цифровая тормозная система, созданная для Ил-114-300, может тиражироваться и на другие модели самолетов. Разработанный блок соответствует новым стандартам и отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре. Существующая элементная база отечественного производства позволяет реализовать весь необходимый программно-аппаратный комплекс, направленный на решение задач по управлению поведением тормозной системы в различных ситуациях с помощью микропроцессорной системы управления разработанного блока. А наличие гибко настраиваемой системы позволяет адаптировать блоки под новые задачи и использовать их в будущих проектах по модернизации и разработке новых летательных аппаратов.

По информации с сайта Объединенной авиастроительной корпорации, региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Предполагается, что он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

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