Новосибирские ученые разработали цифровую тормозную систему для отечественных самолетов

Павел Ганьшин
 
Новосибирские ученые разработали цифровую тормозную систему для отечественных самолетов
Изображение от jannoon028 на Freepik

Цифровую тормозную систему для самолетов, полностью реализованную на отечественной элементной базе и тиражируемую на различные модели воздушных судов, разработали сотрудники Института силовой электроники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщает пресс-служба вуза.

Как сообщается, разработка велась совместно с ПАО «АК Рубин» для пассажирского самолета Ил-114-300. Второй опытный самолет успешно совершил первый полет с аэродрома Луховицкого авиазавода им. П. А. Воронина в конце марта 2024 года. Руководитель проекта в университете — заместитель директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Максим Жарков.

«Для НГТУ НЭТИ чрезвычайно важен этот полет, поскольку электронное оборудование для тормозной системы и программно-аппаратный комплекс созданы сотрудниками Института силовой электроники вуза. Цифровых систем управления тормозами подобного уровня на предыдущих поколениях российских самолетов не было. Нам удалось создать отечественную цифровую тормозную систему, впервые 100% реализованную на отечественной элементной базе», — прокомментировал директор Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессор Сергей Харитонов.

В числе особенностей наукоемкой разработки выделяют ее универсальность: цифровая тормозная система, созданная для Ил-114-300, может тиражироваться и на другие модели самолетов. Разработанный блок соответствует новым стандартам и отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре. Существующая элементная база отечественного производства позволяет реализовать весь необходимый программно-аппаратный комплекс, направленный на решение задач по управлению поведением тормозной системы в различных ситуациях с помощью микропроцессорной системы управления разработанного блока. А наличие гибко настраиваемой системы позволяет адаптировать блоки под новые задачи и использовать их в будущих проектах по модернизации и разработке новых летательных аппаратов.

По информации с сайта Объединенной авиастроительной корпорации, региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Предполагается, что он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Ранее мы рассказывали, что студенты НГТУ стали соавторами разработки сервиса для индивидуального подбора туристических маршрутов.

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