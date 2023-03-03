«Гастротуры» в Новосибирске будут проходить на постоянной основе

2 марта в Новосибирске состоялся запуск нового проекта «Гастротур» – ресторанного нетворкинга по 5 концептуальным заведениям города с полезным бизнес-завтраком. 25 рестораторов из разных городов Сибири попробовали на вкус знания и опыт коллег из Новосибирска и оценили концептуальные заведения по высшему разряду.

Основателем проекта является группа компаний «АкваБайт». «С 2001 года ГК «АкваБайт» уже автоматизировала более 3547 ресторанов в России и за рубежом. С каждым днём открывается всё больше заведений новых форматов.

«Гастротур» – это возможность хорошо провести время, открыть новые концепции заведений, получить знания и готовые идеи для развития своего ресторана», – отметил генеральный директор ГК «АкваБайт» Максим Трофимов.

На бизнес-завтраке участники узнали от Олеси Петровой (ресторанный консалтинг PROF/T), как установить прайс на блюда в ресторане и не разориться, а также генерировали идеи, чем удивлять гостей на искушённом рынке общепита.

Главным открытием тура стал новый грузинский ресторан «Южане-Горожане» от опытного ресторатора Сергея Кима. Участникам показали собственную сыроварню (изготавливает 150 кг сулугуни в день!), новую кухню, процесс приготовления эталонных хинхали (с 18 складками) и лёгкого теста для хачапури (повара разрабатывали его несколько месяцев). Сергей лично рассказал обо всех фишках заведения: от «пасхалок» на креативных картинах в интерьере до формы персонала в фирменном стиле. Большинство гостей поставило этому концепту оценку 100 из 10.

Участники тура так же смогли попробовать мясной тако в мексиканском баре Taqueria del centro и вино в Ruby Aperitifs and Wines на улице Ленина. Ещё одним пунктом «Гастротура» стала Pollavina – кафе с винным диспенсером самообслуживания и отличным видом на набережную благодаря расположению в микрорайоне «Европейский берег». Шеф-повара из Дубая смогли удивить гостей изысканными блюдами из баклажанов и карпаччо из свеклы.

В финале гости посетили уютный ресторан «GUSI в городе» Сергея Цуркана с открытой кухней с собственной пивоварней. Продегустировали 8 сортов пива, фирменные рёбрышки и колбаски собственного производства. Организаторы подготовили подарки участникам – глиняные кружки ручной работы.

В следующем туре 27 апреля планируется два тематических рейса. Все подробности – на сайте проекта.