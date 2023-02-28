Апелляционные жалобы по задержанию обвиняемых во взрыве газа на Линейной поступили в Новосибирский областной суд. Об этом сообщили в управлении судебного департамента по региону.

«28 февраля в Новосибирский областной суд поступили апелляционные жалобы от защитников Ирины Убрах и Евгения Кавуна, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, на постановления центрального районного суда Новосибирска от 10 февраля 2023 года»,— сказано в сообщении.

Рассмотрение жалобы назначено на 1 марта. Ранее подсудимые отказались признавать свою вину.

Напомним, что Ирину Урбах и Евгения Кавун задержали в день взрыва 9 февраля. За несколько дней до этого обвиняемые представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и провели в ряде квартир работы по техническому обслуживанию газовых плит в доме на Линейной. Решением центрального районного суда подсудимых поместили в СИЗО на два месяца – до 9 апреля.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания сообщил, что пострадавшие получили более 19 млн рублей. По последним данным, в результате газового хлопка погибло 15 человек, в настоящее время еще два человека продолжают лечение в больницах.