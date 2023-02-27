Двое пострадавших после взрыва на Линейной в Новосибирске остаются в стационарах

Два человека, пострадавших в результате взрыва бытового газа по улице Линейной, 39 в Новосибирске, продолжают лечение в больницах. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в областном правительстве 27 февраля.

Руководитель регионального главка МЧС в ходе совещания также отметил, что в пунктах временного размещения сейчас находятся 38 пострадавших.

Отметим, что 25 февраля в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили о смерти одной из пострадавших в результате ЧП на Линейной. Она была госпитализирована в Бердскую городскую больницу из реабилитационного центра, где проходила лечение после операции в НИИТО. Пациентке диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии.

По данным областного минздрава, в минувшие выходные в больницах находились четверо пострадавших от взрыва.

В ходе оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поручил ускорить расселение жителей обрушившего дома. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас строение находится под охраной полиции, в ближайшее время жильцы вывезут оттуда личные вещи под контролем спасателей. Соответствующие мероприятия планируется провести уже во вторник, 28 февраля.

Анатолий Локоть на совещании также сообщил, что уже расселен 61 житель дома на Линейной. Из бюджетов города и области пострадавшим направили более 19 млн руб., выплаты продолжаются.

Напомним, взрыв бытового газа по улице Линейной, 39 в Новосибирске произошёл 9 февраля. В результате ЧП погибли 15 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По подозрению в преступлении задержаны и арестованы 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун, которые предположительно выполняли работы по техобслуживанию газового оборудования в пострадавшем доме.