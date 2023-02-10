Задержанным по делу о взрыве газа в Новосибирске избрали меру пресечения

Суд заключил под стражу Ирину Урбах и Евгения Кавуна, задержанных после взрыва бытового газа в Новосибирске на территории Омской области.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска 10 февраля, арестанты останутся в СИЗО на два месяца – до 9 апреля.

Соответствующие постановления в законную силу пока не вступили.

45-летняя женщина и 25-летний мужчина были задержаны в Омской области 9 февраля. Их заподозрили в причастности к взрыву газа, произошедшему в Новосибирске утром того же дня.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, предполагаемые злоумышленники несколько дней назад выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в квартирах дома №39 по улице Линейной в Новосибирске, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Стоит отметить, что компания не имеет отношения к новосибирскому ООО «Газпром межрегионгаз».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По последним данным, в результате взрыва бытового газа в доме по улице Линейной в Новосибирске погибло 13 человек. Семеро пострадавших находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии.