Погибло 2 человека в результате взрыва газа в Заельцовском районе Новосибирска

Количество погибших в результате хлопка газа в новосибирском доме увеличилось до 2 человек. На месте работает почти 200 спасателей, в соседней школе развернут пункт временного пребывания. Возбуждено уголовное дело.

Количество погибших в результате взрыва газа на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска увеличилось до двух человек. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем ТГ-канале.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области поступило сообщение, что в 7 ч 43 минуты произошел хлопок газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на Линейной, 39/1. Губернатор сообщил, что в доме 4 подъезда по 15 квартир. Число пострадавших на данный момент — 5 человек, двое из них умерло.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в третьем подъезде ведутся спасательные работы. Жители соседних подъездов эвакуированы, пункт временного пребывания развернут в гимназии №85.

«Ведутся работы по разбору завалов. Работают 197 спасателей и 61 единица техники. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи Новосибирской области и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших», — уточнил Андрей Травников.

На место происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, а также прокурор области Александр Бучман и прокурор Заельцовского района Олег Алексеев.

Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).