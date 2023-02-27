Пострадавшим после взрыва газа в Новосибирске выплатили более 19 млн рублей

Пострадавшие после взрыва газа в жилом доме по ул. Линейная, 39 получили 19,3 млн рублей в качестве компенсационных выплат. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания 27 февраля.

При этом глава города отметил, что выплаты на данный момент продолжаются. Вопрос по оценке квартир будет завершен в течение этой недели, далее власти намерены решить проблему по выделению жилья или компенсации его стоимости. В настоящее время 61 человек расселен на различных площадках муниципалитета, вместе с этим власти выделили 3 квартиры под хранение вещей.

Ранее сообщалось, что мэрия города направила 9,7 млн рублей на помощь пострадавшим. Основная часть жителей получила по 32 тысячи рублей.

Глава города также добавил, что средства на помощь пострадавшим выделяются из областного и городского бюджетов. С 28 февраля здание на Линейной, 39 будет переведено под охрану частного предприятия, также оно будет огорожено до его сноса.

Напомним, что в ходе оперативного совещания на прошлой неделе Анатолий Локоть дал поручение о проработке вопроса по переходу многоквартирных домов в городе со сжиженного на природный газ или электроснабжение.