Восемь погибших и первые задержанные: что происходит после взрыва газа в Новосибирске в связи с ЧП

На месте взрыва бытового газа по улице Линейной в Новосибирске продолжаются работы по поиску тел и ликвидации последствий ЧП. Поздно вечером 9 февраля стало известно о восьмом погибшем.

Как сообщили в минздраве Новосибирской области, в данный момент известно о восьми погибших – вечером под завалами найдено ещё одно тело. Немногим ранее в ведомстве проинформировали об обнаружении тел двух женщин.

Также, по данным ведомства, из девяти госпитализированных пострадавших двоих выписали на амбулаторное лечение.

По словам прибывшего на место ЧП главу МЧС РФ Александра Куренкова, учитывая низкую температуру и задымление, вероятность найти кого-то ещё из жильцов живым невысока. Руководитель ведомства также сообщил, что происшествие взял на контроль президент России Владимир Путин. По его словам, о ситуации ему доложит губернатор Новосибирской области Андрей Травников «в ходе прямого эфира». Отметим, что 9 февраля в новосибирском аэропорту Толмачёво прошёл телемост с главой государства, в рамках которого президент открыл новый терминал.

Александр Куренков также провёл рабочую встречу с полпредом президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым, с которым он обсудил ход аварийно-спасательных работ.

Вечером в четверг в СУ СКР по Новосибирской области также сообщили, что по факту произошедшего в Омской области задержаны два человека – 45-летняя женщина и 25-летний мужчина.

«По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной», – говорится в сообщении СК РФ.

По данным Rusprofile учредителем ООО «Межрегионгаз Сервис» является Александр Калугин, сама организация зарегистрирована в Омской области. К новосибирскому ООО «Газпром межрегионгаз» предприятие отношения не имеет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в связи с произошедшим объявил 10 февраля днём траура.

Напомним, что трагическое ЧП произошло в Новосибирске по улице Линейной, 39 около восьми часов утра 9 февраля.

UPD: Под завалами разрушенного дома найдено ещё два тела — мужчины и пожилой женщины. Таким образом, число жертв ЧП на данный момент составляет 10 человек.