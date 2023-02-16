Кому в Сибири больше дали на дороги?

Насколько успешны сибирские регионы в борьбе за средства федерального центра на дорожное строительство? Кому из СФО дают больше, кому меньше денег на то, чтобы дороги были безопасными и качественными? Продолжение серии рейтингов «Континента Сибирь», ранжирующих сибирские субъекты РФ по степени эффективности их руководства.

«Континент Сибири» изучил и проанализировал объёмы финансирования по одному из самых «раскрученных» национальных проектов — «Безопасные качественные дороги». Программа включает несколько направлений, в этом обзоре мы делали акцент именно на региональной и местной дорожной сети. Из года в год власти поддерживают уровень федеральных вливаний по этому направлению, исключение — пандемийный 2021-й. Несмотря на случившийся в 2022-м резкий экономический и политический поворот, правительство не заявляло об урезании ассигнований на эту строчку и анонсирует продолжение проекта до 2030 года.

Планы на 2023 год

Таковы утверждённые российским правительством плановые объёмы финансирования развития региональной и местной дорожной сети (ключевое направление проекта «Безопасные качественные дороги») на 2023 год. Эти цифры отражены на главном информационном ресурсе программы и могут меняться в течение года, пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» сотрудники пресс-центра, освещающего продвижение «БКД». Власти могут направить дополнительные средства территориям, которые эффективно освоили ресурсы, сдали какой-то объект до срока или доказали, что субъекту нужны дополнительные вложения в важную стройку.

Например, весной прошлого года правительство РФ согласовало по «БКД» дополнительные ассигнования из федерального бюджета (в том числе, из резервного фонда) регионам, достигшим определённых результатов в реализации проектов. Местные власти сами тоже регулярно пересматривают собственные бюджеты, актуализируют приоритетные направления, перекидывают по необходимости сэкономленные деньги на другой проект.

Ретроспектива

Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. Тогда к нему присоединились семь из десяти регионов Сибирского федерального округа. Через два года он перерос в нацпроект «БКД», тогда Москва подключила к распределению денег по этому направлению и «бедные» территории из хвоста рейтинга по уровню экономического развития — Алтай, Тыву и Хакасию. Небольшие по численности населения дотационные республики брали от программы по минимуму (в общую бюдженую копилку страны они тоже кладут немного).

За шесть лет, к финалу 2022 года, больше остальных территорий в Сибирском федеральном округе по нацпроекту освоила Иркутская область. Следующая за ней по объёму потраченных денег идёт Новосибирская область, замыкает тройку Красноярский край.

При этом в первые годы действия программы лидером по освоению финансов был Кузбасс (график ниже), который по итогам шести лет занимает четвёртое место. С 2019-2021 гг. впереди шла Иркутская область. В 2022 году соседей по СФО обогнал Красноярский край.

Разумеется, по нацпроекту регионы делают дороги не исключительно за «московский» счёт. Ежегодно субъекты тратят на это огромные средства из собственной казны (региональной плюс бюджетов муниципалитетов).

В отдельных случаях, в общей доле затрат федеральное софинасирование ниже местных вложений. Интересно на графике ниже смотрится Республика Алтай: в 2020 и 2021 территория направляла по нацпроекту в основном свои деньги (доля федеральных вложений составила соответственно 12,1% и 4,8 % от общей суммы). Зато в первый год присоединения к программе (в 2019-м) всего 6,5 % ресурсов пошли из республиканского «кошелька», остальное прислала Москва.

Возьмём Новосибирскую область. Суммарно с 2017 по 2022 годы именно ей достался самый большой в СФО федеральный транш — 15,3 млрд рублей. Сюда по итогам 2022 и 2020 годов Москва присылала на развитие региональной и местной дорожной сети больше, чем соседям (и в 2023 планирует тоже прислать больше).

В прошлом году в Новосибирской области финансирование дорожной программы на 52 % было федеральным, другие регионы СФО вкладывали более значительную долю собственных средств. В 2020-м работы по «БКД» в Хакасии шли за счёт федерального бюджета на 78%, а в Республике Алтай в 2019-м — на 93,5 %.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Континент Сибирь» обратился к экспертам в области формирования росссийского бюджета и распределения средств на дороги для регионов с вопросами о подходах и приоритетах в финансировании проектов «БКД» и о влиянии экономической и геополитической обстановки на расходы по «дорожным» программам.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,

первый заместитель председателя Государственной думы РФ:

— В 2023-м объём финансирования национального проекта «БКД» — 471,3 млрд рублей. По итогам прошлого года общая сумма составила 490,7 млрд рублей. Но на начало 2022 года нацпроекту было предусмотрено всего 300,8 млрд рублей, ещё 189,9 млрд рублей правительство РФ дополнительно направило на реализацию нацпроекта в течение года. Большая часть этих средств направлена на опережающее финансирование дорожных объектов, благодаря чему нам удалось перевыполнить основные показатели «БКД». Так, доля региональных дорог в нормативе составила 49,7 % (план – 48 %), а доля улично-дорожной сети агломераций, соответствующая нормативным требованиям – 79,3 % (план – 77%).

Нагрузка на региональные бюджеты по нацпроекту снижается, так как растёт объём финансирования субъектов РФ за счёт средств, полученных от доходов от акцизов на нефтепродукты (2023 году – 139,4 млрд рублей, в 2024 году – 212,7 млрд рублей, в 2025 году – 241,6 млрд рублей). Именно доходы от акцизов на нефтепродукты — основной источник региональных средств на реализацию нацпроекта. Нормативы их распределения не менялись с 2021 года и закреплены до 2024 года. В 2025 году предусмотрен новый норматив распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты регионов России: рассчитывается от протяжённости автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, протяжённости автомобильных дорог городских агломераций, не соответствующих нормативным требованиям.

ВИКТОР ЗУБАРЕВ,

депутат Государственной думы РФ:

— Конечно, внешняя обстановка диктует определённые изменения и в реализации национального проекта. Увеличиваются объёмы финансирования и работ по ключевым транспортным коридорам — в восточном, южном направлении, подходам к туристическим и логистическим центрам.

Что касается федерального финансирования, оно во многом зависит от состояния транспортных коммуникаций, нормативных требований, бюджетной обеспеченности регионов. Где-то помощь очень существенная, в других территориях преобладают собственные ресурсы. Но в целом расходы бюджета РФ на дорожную отрасль в СФО достаточно существенны и отвечают запросам нынешней ситуации — как внутри страны, так и за её пределами.