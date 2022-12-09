«Континент Сибирь» собрал и проанализировал в динамике самые последние показатели по объёму ВРП территорий Сибирского федерального округа. Благодаря этому можно оценить, насколько эффективно работали главы регионов СФО и их экономические команды в последние мирные, хотя бы и ковидные, годы.

«Континент Сибирь» ежегодно публикует эксклюзивный рейтинг регионов Сибирского федерального округа по уровню валового регионального продукта (ВРП). Именно его объём является главным показателем достижений экономики субъекта и индикатором эффективности работы глав территорий. Росстат и региональные министерства экономического развития официально обнародуют таблицы по ВРП с задержкой минимум в два года, в течение которых корректируют показатели. Но по запросу «Континента Сибирь» структуры поделились оценочными данными за 2021 год, с показателями достижений местных экономик по итогам последних месяцев «мирного времени».

Как и в предыдущие годы, запросы к Министерству экономики Тывы остались без ответа, поэтому в материале редакция ориентируется на постановление республиканского правительства от 31 октября 2022 «О Прогнозе социально-экономического развития РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Валовой региональный продукт (ВРП) — важнейший индикатор развития субъекта РФ. Он представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона. По сути — это общая оценка результата работы всей экономики на территории. ВРП является одним из барометров уровня жизни в регионе. От его объёмов напрямую зависит размер налоговой базы: чем выше валовой региональный продукт, тем больше средств субъект может направить на социальные программы. Обеспечение социальной стабильности — одна из приоритетных политических задач местной власти. Особенно сейчас, во время специальной военной операции и мобилизации, которые влияют на общественные настроения. ВРП — не только локальная история. В цифры пристально всматривается и федеральный центр: ВРП каждого отдельного региона образует общий валовой внутренний продукт (ВВП) страны.

Итоги 2021

Визуализация №1 Объем ВРП регионов СФО за 2021 год

Одна из богатейших территорий страны, Красноярский край, из года в год сохраняет лидерство по объёму ВРП в СФО. Расклад не меняется десятки лет, что наглядно показал «Континент Сибирь» в предыдущем обзоре.

С завершением пандемийного периода тройка «первых» в СФО перегруппировалась. По итогам ковидного 2020-го Кемеровская область заняла четвёртое место, но в течение года совершила рывок и вышла на второе в Сибирском федеральном округе. В конце 2021-го территория стала лидером в СФО по динамике увеличения валового регионального продукта: в сравнении с предшествующим годом рост составил плюс 7 %. В 2021 году Кузбасс стал первым в СФО по внешнеторговому обороту, по экспорту и объёму погрузки грузов на железнодорожные предприятия, а также по росту объёма производства сельхозпродукции, в частности по урожаю картофеля. В прошлом году в Кемеровской области начали работать четыре новых угледобывающих предприятия и обогатительная фабрика.

Эксперты ожидают, что через некоторое время Кузбасс осядет на третьей позиции по величине ВРП в СФО. Десять лет до этого в тройке лидеров СФО держалась Новосибирская область. В 2013-м и 2015-м поднималась на второе место после Красноярского края. По новосибирскому региону сильно ударил пандемийный спад (третий в СФО по уровню падения ВРП в 2020-м) По итогам 2021-го область оказалась на четвёртой строчке по объёму местной экономики среди соседей по округу.

Визуализация №2 Насколько вырос или снизился ВРП за 2021-й по сравнению с 2020 годом

Год назад «Континент Сибирь» показывал: в 2020-м по отношению к доковидному периоду показатели в большинстве регионов падали. Символический прирост в СФО продемонстрировали лишь Республика Алтай (1,7 %), Иркутская область (1,1%) и Хакасия (0,3%). Больше всего по итогам 2020 года по сравнению с 2019-м просел Красноярский край (минус 8%), а меньше всего — Тыва (минус 0,2 %). В 2021-м региональные экономики восстанавливаются после снятия основных эпидемиологических ограничений. Выйти на положительную динамику в СФО не смогла лишь Тыва.

Послефевральские ожидания 2022 года

Минэкономразвития РФ предрекает, что беспрецедентные санкции ощутят большинство регионов страны: снижение местных экономик ожидает 75 % российских территорий. Аналитики считают, что субъекты СФО на общем фоне будут смотреться неплохо: специалисты в основном предсказывают в округе положительную динамику ВРП. Впрочем, территориальные Минэкономы отмечают, что рост будет специфическим: в терминологии специалистов это — «замедление темпов прироста ВРП». Тем не менее, самые пессимистичные предсказания удерживают показатели на уровне доспецоперационных.

Визуализация № 3 Прогноз ВРП в СФО на 2022 год

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, отвечая на вопросы «Континента Сибирь» о будущем региона, полагается на устойчивую работу крупных промышленных предприятий АО «Группа «Илим», АО «Фармасинтез», ОК «РУСАЛ», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Кроме того, глава ведомства рассчитывает на значительное оживление внутреннего туризма: увеличение турпотока в Иркутской области в два раза относительно уровня 2021 года. «Вместе с тем ожидается некоторое снижение финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятий в таких отраслях как деревообработка, угледобывающая промышленность. Это в первую очередь связано с ограниченной пропускной способностью железной дороги. Правительством Иркутской области ведётся активная работа в целях обеспечению равного доступа всех грузоотправителей к инфраструктуре», — резюмирует министр в ответе «Континенту Сибирь».

О влиянии на экономику региона геополитического кризиса говорят и кемеровские экономические специалисты. В ответе на запрос «Континента Сибирь» они напоминают, что «с началом военной операции 2022 года угольная отрасль Кузбасса оказалась в сложном положении» из-за ограничительных мер иностранных государств и международных организаций в отношении бизнеса на территории РФ. «Угольным компаниям пришлось переориентировать свои поставки с Западного направления на Восток и внутренний рынок. Однако предприятия столкнулись с ограничениями пропускной способности Транссиба. Правительством РФ был введён временный порядок перевозки грузов (постановление правительства Российской Федерации от 09.03.2022 №312) с целью высвобождения провозных способностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь. На сегодняшний день в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями предприятия угольной отрасли Кузбасса прогнозируют риск срыва сроков по поставке импортного горно-шахтного, горно-транспортного и обогатительного оборудования, комплектующих частей со стороны иностранных поставщиков, что может повлиять на сокращение объёма вложения инвестиций в развитие угольной отрасли Кузбасса», — констатируют эксперты департамента экономического развития администрации правительства Кемеровской области.

Минэкономразвития Новосибирской области предрекает, что на социально-экономических результатах 2022 года негативно скажутся слабая динамика роста доходов, снижение численности населения в трудоспособном возрасте и сложности с доступностью финансовых ресурсов для субъектов бизнеса из-за высоких процентных ставок по кредитам.

Хакасские специалисты при оценке итогов 2022-го ориентируются на последствия рекордного количества наложенных на Россию санкций. «Основным риском в среднесрочной перспективе в промышленном производстве Республики является то, что продукция, производимая добывающими предприятиями региона, идёт на экспорт. В случае снижения мировых цен на производимую продукцию, а также усиления международных экономических санкций на РФ, темпы роста объёмов производства продолжат снижаться», — говорится в подписанном исполняющей обязанности министра экономического развития Республики Хакасия Людмилой Халтановой ответе на запрос «Континента Сибирь».

Визуализация № 4 Как менялся ВРП в регионах СФО с 1998 по 2020 годы (млрд рублей)

