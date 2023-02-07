В Томске назначили дату первого конкурса по выбору мэра

Томская городская дума назначила дату работы конкурсной комиссии, которая отберёт кандидатов на пост мэра областного центра. Депутаты определили и сроки приёма документов для участия в процедуре.

Даты, связанные с избранием мэра на конкурсной основе, депутаты городской думы Томска назвали на сессии 7 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», конкурсная комиссия будет работать 15 марта. Документы от кандидатов примут в период с 10 февраля по 3 марта.

В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек – по семь от городской думы и от губернатора региона Владимира Мазура.

Напомним, что в октябре 2022 года Законодательная дума Томской области одобрила отмену выборов мэра Томска путём прямого голосования, а в декабре в устав города внесли соответствующие изменения.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн в данный момент находится под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, он проходит лечение в НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра. Всего в отношении экс-главы города возбуждено четыре уголовных дела.

Отметим, что изменение процедуры выборов мэра в пользу «конкурсной» системы сейчас рассматривается в Новосибирске.