В Томске назначили дату первого конкурса по выбору мэра

Юлия Моисеева
 
Мэрия Томска
Мэрия Томска. Фото Михаила Перикова

Томская городская дума назначила дату работы конкурсной комиссии, которая отберёт кандидатов на пост мэра областного центра. Депутаты определили и сроки приёма документов для участия в процедуре.

Даты, связанные с избранием мэра на конкурсной основе, депутаты городской думы Томска назвали на сессии 7 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», конкурсная комиссия будет работать 15 марта. Документы от кандидатов примут в период с 10 февраля по 3 марта.

В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек – по семь от городской думы и от губернатора региона Владимира Мазура.

Напомним, что в октябре 2022 года Законодательная дума Томской области одобрила отмену выборов мэра Томска путём прямого голосования, а в декабре в устав города внесли соответствующие изменения.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн в данный момент находится под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, он проходит лечение в НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра. Всего в отношении экс-главы города возбуждено четыре уголовных дела.

Отметим, что изменение процедуры выборов мэра в пользу «конкурсной» системы сейчас рассматривается в Новосибирске.

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