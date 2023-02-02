Законопроект об изменении способа избрания главы Новосибирска и Кольцово официально поступил на рассмотрение депутатов областного Заксобрания. Инициативу внесли представители разных фракций и один «независимый» парламентарий.

Сегодня, 2 февраля, группа депутатов внесла в Заксобрание законопроект об изменениях в закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области». Инициативу подготовили девять человек из фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Партии Пенсионеров» и один независимый депутат.

Группу инициаторов возглавляет председатель комитета по госполитике Игорь Умербаев, рядом стоят имена его коллег по фракции «ЕР» Александра Калиниченко, а также вице-спикера ЗС Ирины Диденко, главы комитета по соцполитике Игоря Гришунина, первого вице-спикера ЗС Андрея Панфёрова. В соавторах представители ЛДПР Александр Щербак и Наталья Красовская, член объединения «Партии Пенсионеров» Андрей Пак, выдвиженец партии «Родина» Константин Антонов и независимый Илья Поляков.

Законопроект предлагает отменить прямые выборы населением глав Новосибирска и рабочего посёлка Кольцово. В предлагаемой модели будущий руководитель администрации сможет занять пост по результатам конкурса и после голосования муниципальными депутатами.

Пояснительная записка уточняет, что в случае принятия законопроекта, новая схема найма мэра заработает после окончания срока полномочий избранных на прямых выборах глав.

На «часе прессы» 2 февраля мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть отказался прокомментировать инициативу от отмене прямых выборов главы муниципалитета. «Сейчас время не для политических заявлений. Такие вопросы не вовремя задаются. По крайней мере, для меня», — сказал он.

В конце января Общественная палата Новосибирской области завершила серию обсуждений о перспективе отмены прямых выборов мэра в Новосибирске и выступила с инициативой о смене действующей модели голосования и направила соответствующее предложение в Заксобрание.