Четвертое уголовное дело экс-мэра Томска передано в суд

Очередное дело о превышение должностными полномочиями бывшим мэром Томска Иваном Кляйном передано в суд. Фигурантами дела выступают экс-начальник городского департамента и бывший проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Ущерб оценивается в 74 млн рублей.

28 ноября отправлено в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем причинение ущерба на сумму более 74 млн рублей. Фигурантами дела выступают бывший мэр Томска Иван Кляйн, бывший начальника городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Сергей Аушев и экс-проректор по административно-хозяйственному управлению ТГАСУ Артем Рышков. Все трое обвиняются в нарушении ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«В 2019 году мэр города Томска, зная о несоответствии выполненных в рамках муниципального контракта работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Большая Подгорная в Томске нормативно-техническим требованиям, желая отразить сведения о достижении отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги», дал незаконное указание подчиненному ему начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По версии следствия и материалов УФСБ, Аушев обратился к проректору ТГАСУ Рышкову для подписания документов для приемки и оплаты работ. После этого подрядчику необоснованно перечислено 74 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд для взыскания причиненного ущерба. В ведомстве сообщили, что в отношении подрядчика уже вынесен обвинительный приговор.

Как сообщили источники vtomske.ru, речь может идти о Роберте Григоряне, который является директором ООО «Братство». В августе 2022 года Григорян был признан виновным в хищении 28 млн рублей в рамках нацпроекта. Предприниматель приговорен к 3 года колонии и возмещению ущерба в 23,5 млн рублей.

Ранее Ивану Кляйну в рамках нового уголовного дела продлен арест до 19 декабря в виде домашнего ареста с местом пребывания в больнице.

Напомним, что тем временем итальянский прокурор сформировал обвинительное заключение для экстрадиции в США сына губернатора Красноярского края Артема Усса. На сегодня Усс находится под домашним арестом в Италии.