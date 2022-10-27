В Томске отменили выборы мэра

Депутаты томской облдумы отменили выборы мэра города. Инициаторами поправок стали депутаты «Единой России».

27 октября депутаты Законодательной думы Томской области поддержали отмену выборов мэра Томска. Несмотря на попытку городских депутатов назначить дату выборов и предложение о временном приостановлении выборов главы города, законодательная инициатива была принята.

Согласно поправкам, глава города будет назначаться членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из городских депутатов и предложенных губернатором людей. Предназначенные на выборы деньги пойдут на выплаты семьям мобилизованных. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур анонсировал новые меры поддержки участникам специальной военной операции.

За отмену выборов проголосовало 34 депутата, 4 против, один воздержался.

Напомним, что отмена выборов в Томске может спровоцировать дискуссию об отмене выборов в Новосибирске и Абакане.