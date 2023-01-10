Прокурор Новосибирской области рассказал о своем отношении к региональной власти и бизнесу

Во время пресс-конференции, 10 января, прокурор Новосибирской области Александр Бучман ответил на вопросы «Континента Сибирь» о взаимоотношениях с региональной властью и деловым сообществом.

На сессии Заксобрания Новосибирской области 15 декабря назначенный прокурором региона в октябре прошлого года Александр Бучман поставил в известность депутатов, что прокуратура намерена принимать «активное участие в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе при формировании регионального и местного бюджетов».

Значит ли это, что прокуратура стремится стать серьезным актором политической жизни области? Отвечая на этот вопрос «Континента Сибирь», Александр Бучман подчеркнул, что «прокуроры в политике не участвуют». «Мы будем заниматься надзорными мероприятиями и, соответственно, работать как с региональным парламентом, так и с правительством области, и органами местного самоуправления. Будем обращать их внимание на те сферы, которые требуют особого внимания. Так, нам удалось совместно с правительством Новосибирской области увеличить расходы областного бюджета на 2,9 миллиарда рублей, в том числе на обеспечение земельных участков для многодетных семей инженерной инфраструктурой. Были выделены дополнительные средства на подготовку к строительству объектов здравоохранения и очистных сооружений, на закупку лекарственных средств, ликвидацию несанкционированных свалок и так далее», – рассказал прокурор Новосибирской области.

По информации «Континента Сибирь», прокурора Новосибирской области в конце декабря прошлого года ждали на заседании «Регионального делового клуба строителей», посвященного итогам работы отрасли в 2022 году. Среди почетных гостей значился и прокурор области (на столе долго стояла табличка с его именем). Но Александр Бучман не приехал. На фоне уголовных дел, возбужденных в 2022 году против руководителей строительных компаний, выглядело это, мягко говоря, подозрительно. Между тем, в том заседании приняли участие губернатор Новосибирской области, мэр Новосибирска, министр строительства региона и руководители строительных ассоциаций.

Александр Бучман объяснил «Континенту Сибирь» свое отсутствие на этой встрече «несовпадением рабочего графика». «Не надо думать, что эта была спланированная акция. Просто не совпали графики. Уверен, возможность познакомиться с представителями строительной отрасли еще будет. Я открыт для диалога с предпринимателями региона. В прошлом году мы организовали две встречи с бизнес-сообществом в Колыванском и Черепановском районах. Я проводил там личные приемы, на которые, между прочим, приезжали и руководители строительных компаний из Новосибирска», – рассказал Александр Бучман.