В Новосибирской области назначен новый прокурор региона

Юлия Моисеева
 
Александр Бучман
Александр Бучман. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокурором Новосибирской области назначен бывший прокурор Амурской области Александр Бучман. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ президента о назначении прокурора Новосибирской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Бучман – государственный советник юстиции третьего класса. Родился в 1983 году в Оренбургской области, окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

С 2005 года Бучман работал в органах прокуратуры Оренбургской и Калининградской областей, а также Краснодарского края, где дослужился до должности заместителя прокурора региона. С декабря 2020 года занимал пост прокурора Амурской области.

Напомним, что находившийся на посту прокурора Новосибирской области с 2019 года Яков Хорошев подал в отставку в августе. Предполагается, что он может вернуться на работу в Алтайский край, где с 2009 года в течение 10 лет занимал должность прокурора региона.

На днях президент России также назначил заместителя председателя Новосибирского областного суда. Им стал бывший судья Иркутской области Виталий Тыняный.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  