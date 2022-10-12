В Новосибирской области назначен новый прокурор региона

Прокурором Новосибирской области назначен бывший прокурор Амурской области Александр Бучман. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ президента о назначении прокурора Новосибирской области опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Бучман – государственный советник юстиции третьего класса. Родился в 1983 году в Оренбургской области, окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция».

С 2005 года Бучман работал в органах прокуратуры Оренбургской и Калининградской областей, а также Краснодарского края, где дослужился до должности заместителя прокурора региона. С декабря 2020 года занимал пост прокурора Амурской области.

Напомним, что находившийся на посту прокурора Новосибирской области с 2019 года Яков Хорошев подал в отставку в августе. Предполагается, что он может вернуться на работу в Алтайский край, где с 2009 года в течение 10 лет занимал должность прокурора региона.

На днях президент России также назначил заместителя председателя Новосибирского областного суда. Им стал бывший судья Иркутской области Виталий Тыняный.