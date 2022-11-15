Шахта «Листвяжная» восстановила горные выработки после ЧП

Шахта «Листвяжная» устранила нарушения правил безопасности, восстановила горные выработки и инфраструктуру. Локализованы последствия аварии 2021 года, повлекшей смерть 51 человека.

В конце ноября 2021 года произошел взрыв метана на шахте «Листвяжная». Причиной аварии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них 5 спасателей.

На сегодня шахтой выполнены мероприятия по устранению грубых нарушений правил безопасности и охраны труда. Мероприятия проводились в ходе исполнения постановления суда, требующего получение заключения экспертизы промышленной безопасности на здания главной вентиляторной установки и вспомогательной горноспасательной службы.

«ООО «Шахта «Листвяжная» закуплены 1 880 новых самоспасателей на сумму 32,9 млн рублей, выполнены мероприятия по локализации последствий аварии и восстановлению горных выработок и инфраструктуры, приведению последней в соответствии с действующими техническими требованиями, восстановлению устойчивого проветривания горных выработок (восстановлено 106 вентиляционных сооружений), многофункциональной системы безопасности угольной шахты и ее подсистемы: система аэрогазового контроля, позиционирования и оповещения, пылевзрывозащиты, противопожарной защиты и другие», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Полученные в ходе проверок сведения, а также свидетельства очевидцев нарушения требований промышленной безопасности явились предметом расследования ГСУ СК РФ уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях по инициативе прокуратуры дисквалифицировано 4 должностных лица руководящего состава шахты, 33 лица привлечено к административной ответственности в виде штрафов, общая сумма которых составила свыше 2 млн рублей.

Напомним, что бывшего начальника беловского отдела сибирского управления Ростехнадзора в Кузбассе осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток по делу, возбужденному в ходе расследования ЧП на «Листвяжной».