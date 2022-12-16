Информатаки и взаимные обвинения не помешали депутатам Заксобрания принять бюджет Новосибирской области

Бюджет Новосибирской области на 2023 год принят единогласно на прошедшей 15 декабря сессии Заксобрания. Однако его обсуждение на самой сессии – хорошая иллюстрация тех процессов, которые ему предшествовали – от «экстренного» заседания комитета по бюджету утром перед началом сессии до перепалки и взаимных обвинений депутатов во время обсуждения проекта бюджета на самом заседнии. «Континент Сибирь» рассказывает, как это было.

Процесс принятия областного бюджета традиционно сопряжен с многочисленными компромиссами и поиском альтернативных решений. Но в этом году утверждение основного финансового документа региона осложняла позиция депутатов, недовольных реализацией концессий и настаивающих на серьезном сокращении – на 9 млрд рублей – выплат из областного бюджета концессионеру, который срывает сроки строительства семи поликлиник. Кроме того, прокуратура, по словам прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, стала принимать «активное участие в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе при формировании регионального и местного бюджетов».

Впрочем, инициативность прокуратуры не особо удивила, так как уже была «прививка» – за последние несколько недель прокуроры отличились проверками готовности коммунальных служб Новосибирска к снегопаду и уборки после него, коммунальных аварий, повышения тарифа на вывоз мусора и другими. Буквально за несколько дней до сессии представление прокурора Новосибирской области получил и губернатор Новосибирской области из-за нарушений условий концессионных соглашений.

Чтобы подчеркнуть тот факт, что теперь прокуратура будет осуществлять превентивный надзор за бюджетом, Александр Бучман (назначен в сентябре 2022 года) выступил перед депутатами до начала обсуждения проекта закона о бюджете. Он назвал основные направления, которые прокуратура будет отслеживать в первую очередь – обеспечение жильём детей-сирот, обманутых дольщиков, льготное лекарственное обеспечение, расселение ветхого и аварийного жилья, ликвидация несанкционированных свалок, своевременный ремонт дорог, благоустройство, градостроительное зонирование и другие. «Названные приоритеты легли в основу предложений прокуратуры области при формировании проекта областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», – рассказал прокурор области.

Таким образом, ко второму чтению были сформированы рекордные 372 поправки. Для сравнения, в прошлом году их было 287. В итоге доходная часть бюджета Новосибирской области выросла на 16 млрд рублей (до 259,97 млрд руб.), расходная – на 27,6 млрд рублей (до 305,28 млрд руб.). Плановый дефицит увеличился на 11,6 млрд рублей – до 45,31 млрд рублей или 14,8% от расходов.

Однако еще одна поправка, которую готовил комитет по бюджету Заксобрания и о которой подробно рассказал «Континент Сибирь», в итоговом документе не обнаружилась. Речь в ней шла о корректировке бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию концессионного соглашения по строительству семи поликлиник.

Именно вокруг этой поправки закрутилась интрига, которая легла в основу слухов, что на депутатов бюджетного комитета оказывается давление со стороны регионального правительства. И хотя «Континенту Сибирь» никто из депутатов эту информацию не подтвердил, комитет по бюджету, оперативно собравшийся до начала сессии, изменил первоначальную формулировку на более мягкую.

Смену позиции объяснил председатель комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Фёдор Николаев. Он рассказал, что поправка подготовлена по результатам рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, а также на основе информации, уточняющей финансово-экономическую модель концессии по поликлиникам, которую 14 декабря представило в комитет региональное министерство экономического развития. В итоге поправка содержит предложение – уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию проекта семи поликлиник вместо 9 млрд рублей всего на 392,8 млн – на 2023 год на 25 млн рублей, на 2024 год на 153 млн рублей и на 2025 год – на 214,8 млн рублей.

Решение комитета возмутило независимого депутата Вячеслава Илюхина. Он напомнил, что после того, как вышел акт КСП, прошло несколько заседаний рабочей группы депутатов. В результате обсуждений было принято решение – направить в региональное правительство предложение об уменьшении ассигнований на сумму 572 млн рублей в 2023 году, в 2024 году – на сумму 3 млрд 485 млн рублей и в 2025 – на 4 млрд 884 млн.

«9 млрд рублей должны были снять по той причине, что частный партнер денег в строительство поликлиник не вкладывал, и непонятно, что мы ему возмещаем. Инициаторами поправки в бюджет были несколько депутатов. Но комитет по бюджету перехватил инициативу и внес эту поправку сам. Мы с этим согласились, потому что решение бюджетного комитета по статусу выше, чем предложения отдельных депутатов. И эта поправка была до сегодняшнего утра, когда вдруг экстренно собрался комитет по бюджету, и появилась новая формулировка о снижении ассигнований всего на 400 млн рублей. Нас об этом не поставили в известность. Нас, по сути дела, лишили этой поправки. Мнение рабочей группы было проигнорировано. Если вы мне сейчас скажете, что срок внесения поправок истек, почему тогда это не распространяется на новую поправку комитета, принятую за час до сессии?», – возмутился Илюхин.

Отвечая коллеге, Федор Николаев заметил, что в решении комитета отмечено «рекомендовать правительству области в первом квартале вернуться и детально рассмотреть финансово-экономическую модель концессии по поликлиникам, а до этого зарезервировать ассигнования».

Вице-спикер Заксобрания (фракция ЛДПР) Наталья Красовская обвинила Илюхина в популизме. «Мы не впервые видим информационную атаку – публичные, под камеры, высказывания с резкими эмоциональными выражениями популистского характера без рассмотрения документов с другой стороны. Затем эти выступления в экстренном режиме вбрасываются в медийное пространство, в том числе в медийные ресурсы с откровенно антигосударственной позицией. Кроме того, идет вброс на федеральные телеграм-каналы. Все это делается с одной целью – дискредитировать работу регионального правительства. Во внимание не принимается, что подобные действия могут повредить региону и его жителям, поскольку могут повлиять на принятие решений о федеральном финансировании. Оно зависит, как известно, от высоких позиций в рейтинге социально-политической устойчивости региона. В преддверии губернаторских выборов эти атаки, на мой взгляд, имеют единственную цель – повлиять на принимаемые решения», – высказала свою точку зрения Наталья Красовская.

Вячеслав Илюхин возразил: «Я вообще не вступаю в дискуссии с депутатами, которые выражают не свое собственное мнение, а вышестоящих покровителей. Но тут отвечу. Наталья Рудольфовна, я буду использовать трибуну, как считаю нужным. А именно во благо жителей, которые за меня голосовали. А это благо зависит от бюджета. А сегодня мы видим, что из бюджета утекают миллиарды рублей в пользу какого-то частного партнера. Когда меня упрекают в популизме, почему-то не приводят цифры. Мне не оппонируют, а просто говорят, что я ничего не понимаю, но никаких других цифр не приводят – не из минфина, не из минэкономразвития. Что касается информатак, я сотрудничаю с патриотическими сайтами. А какие сайты потом мои слова перепечатывают, я не знаю и не берусь всех редактировать. В этом плане у Новосибирской области больше возможностей редактировать где, на каких сайтах, что выходит».

Депутат Александр Козлов (КПРФ) напомнил, что еще в феврале губернатор Новосибирской области на сессии обещал, что в 2022 году будут сданы 3 поликлиники и еще 4 в первом полугодии 2023 года. «Мы видим, что этого не произошло. Три поликлиники обещают сдать в 2023 году, а оставшиеся четыре в 2024 году. Хотелось бы более серьезного отношения правительства Новосибирской области к реализации этой концессии», – отметил депутат. По его словам, бюджет надо принимать, но в постановление Заксобрания о проекте закона о бюджете на 2023 год внести дополнительный пункт – предложить губернатору Андрею Травникову «принять действенные меры по вводу поликлиник в эксплуатацию в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами».

После обсуждения депутаты согласились, что в первом квартале 2023 года вновь вернутся к изучению финансово-экономической модели концессии по поликлиникам. А пока нужно принимать бюджет. «Бюджет, прежде всего, социальный и это главное. В нем учтены требования прокуратуры, пожелания депутатов по исполнению наказов избирателей, увеличено финансирование социальных программ. Поэтому фракция «Единая Россия» приняла решение консолидировано голосовать за бюджет. В марте мы к нему вернемся и будем вносить новые поправки, исходя из складывающейся социально-экономической ситуации», – рассказал первый вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции ЕР Андрей Панфёров.

«Понятно, что вопросов по бюджету было много, но, тем не менее, мы единодушно поддержали бюджет, – прокомментировал принятие главного финансового документа региона председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Это основной документ, по которому область должна работать. Это жилье, это дороги, это школы, садики. А другие, сложные для всех вопросы, мы будем рассматривать отдельно. Но бюджет – это жизнь области, он принят единогласно. Депутаты ещё раз показали, что всегда готовы к диалогу».

Любопытно, что после того, как бюджет был принят единогласно, Андрей Шимкив поблагодарил всех участников процесса – депутатов, выделив особо Федора Николаева и вице-спикера по экономическим вопросам Ирину Диденко, губернатора, правительство Новосибирской области в лице заместителя председателя Владимира Знаткова. «А вам Виталий Юрьевич (заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, прим. «Континента Сибирь»), к сожалению, вам в этом году спасибо говорить не буду. И вы знаете почему», – отдельно сделал акцент спикер Заксобрания. На вопрос «Континента Сибирь», с чем связано это заявление, Андрей Шимкив рассмеялся и посоветовал уточнить у министра финансов. К сожалению, корреспонденту издания этого сделать не удалось.

Что касается обсуждения концессионных соглашений, Андрей Шимкив отметил болезненность вопроса: «У меня ощущение, что пока концессии не закончатся, это будет каждую сессию». «Депутаты будут вникать в изменения финансовой модели проекта по поликлиникам. У нас школы ещё в госсэкспертизе. Хотелось, чтобы там была нормальная цена или другие варианты. Это большие деньги, и я напомню, если кто-то забыл: контроль за расходованием бюджетных средств, не каприз, а обязанность депутатов областного парламента», – подчеркнул Андрей Шимкив.