Как стало известно источникам «Континента Сибирь», силовики проводят обыски у гендиректора строительной компании «Энергомонтаж», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко. Парламентария подозревают в мошенничестве с муниципальной землей.

О возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, депутата Ивана Сидоренко сообщают источники «Континента Сибирь» в строительном сообществе. Депутата подозревают в совершении преступления по статье о мошенничестве.

По данным источников, речь идет о махинациях с муниципальным земельным участком площадью около 2 га. Иван Сидоренко якобы предоставил мэрии Новосибирска фиктивные документы о том, что на земле имеется объект недвижимости, что стало основанием его преимущественного права выкупа по льготной стоимости. В результате действий депутата ущерб городской администрации составил более 160 млн рублей.

ГК «Энергомонтаж» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Новосибирска по количеству введенных квадратных метров жилья. 4 августа 2022 года компания отметила свое 30-летие. Застройщика поздравляли первые лица Новосибирской области и города, коллеги и бизнес-партнеры. За время присутствия застройщика на рынке было построено более миллиона квадратных метров жилья (среди новых и успешных проектов можно отметить такие известные как квартал INFINITY на Красном проспекте и микрорайон «Приозерный», который уже сейчас становится логичным продолжением «Родников»), городская поликлиника №29, две школы, 5 детских садов, храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, коммерческие и производственные объекты. Сегодня в группу компаний «Энергомонтаж» входит 15 предприятий – от завода крупнопанельного домостроения до торгового центра «Кристалл». Всего в структуре группы трудятся более 1500 человек.

Сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении парламентария по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По данным источников «Континента Сибирь», силовики проводят обыски у депутата регионального Заксобрания. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области не комментирует указанную информацию, получить комментарий представителей компании «Энергомонтаж» на момент написания материала не удалось. При этом источники издания сообщают, что делом депутата регионального Заксобрания занимаются сотрудники СК и ФСБ.

Отметим, как сообщают источники, в деле фигурирует компания «Новоторг-Сиб», директором которой, по данным Rusprofile, выступает Иван Сидоренко. На сайте наш.дом.рф указано, что организация занималась возведением двух домов на территории Новосибирска. В 2020 году арбитражный суд Новосибирской области рассматривал иск мэрии Новосибирска к компании о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в Калининском районе города.

Согласно документам суда, в 2013 году мэрия передала компании в аренду участок площадью около 2 га для строительства торгового центра. Через несколько лет организация попросила предоставить землю в собственность и передала документы о том, что на ней находится сооружение площадью 5,1 тыс. кв.м., после чего между сторонами был заключен договор купли-продажи. В 2019 году сотрудники мэрии провели осмотр участка и выяснили, что объект недвижимости отсутствует, а на земле ведутся строительные работы. В документах также сообщается, что в отношении сооружения разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось.

Напомним, ранее в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении основателя ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова, а также в отношении руководителя Корпорации ЁЛКА Кирилла Ивантеева. Владимир Наумов находится под домашним арестом до 27 октября. Кирилл Ивантеев заключен под стражу до 1 октября 2022 года.