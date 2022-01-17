В Новосибирске определен топ-10 застройщиков 2021 года

Новосибирские власти определили лидеров жилищного строительства 2021 года. Первое место в списке заняла группа компаний «Расцветай», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В мэрии Новосибирска определили десять строительных организаций, сдавших в эксплуатацию наибольшее количество квадратных метров жилья в городе в прошлом году. Лидером рейтинга стала группа компаний «Расцветай», которая ввела в эксплуатацию 14 домов с 2 738 квартирами на 129,4 тыс. кв.м.

На втором месте списка по итогам 2021 года находится холдинговая компания «Группа компаний «Стрижи». Организация ввела в эксплуатацию 18 домов с 1 924 квартирами общей площадью 113 тыс. квадратных метров. Третье место заняла группа компаний Брусника, которая сдала 6 домов, 77,1 тыс. кв.м. и 1 256 квартир.

В топ-10 по итогам ввода жилья в 2021 года также вошли:

– ГК «Энергомонтаж» (6 домов, 1 079 квартир, общая площадь 67, 2 тыс. кв.метров);

– ГК «СМСС» (4 дома на 1 099 квартир, общая площадь 64,6 тыс. кв.метров);

– ГК «ПСФ» (4 дома, 1 183 квартиры, общая площадь почти 58,5 тыс. кв. метров);

– ООО Специализированный застройщик «Краснообск. Монтажспецстрой» (4 дома, 1 074 квартиры, общая площадь 54,2 тыс. кв. метров);

– ГК «СибирьИнвест» (8 домов, 1 171 квартира, площадь — 53 тыс. кв. метров);

– ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» (4 дома, 1 072 квартиры, общая площадь 45,9 тыс. кв. метров);

– ГК «ВИРА-Строй» (6 домов на 854 квартиры, общая площадь 43, 2 тыс. кв. метров).

Отметим, в начале июля городские власти назвали лидеров жилищного строительства за первое полугодие 2021 года. Первое место в списке промежуточных результатов прошлого года заняла группа компаний «Баутехник», на втором месте рейтинга оказалась группа компаний Брусника», на третьем месте — группа компаний «Энергомонтаж».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» определил «Компанию года-2021» в сфере строительства.