Депутаты Заксобрания разбирались, почему застопорилась «мусорная» реформа в Новосибирской области

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области 22 сентября прозвучала критика в адрес правительства региона по поводу «пробуксовки» «мусорной» реформы в регионе.

Одним из вопросов, которые депутаты обсуждали на комитете, стал отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области о результатах проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 – 2020 годах и первую половину 2021 года. Эту проверку КСП проводила по инициативе комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания региона.

Как сообщал «Континент Сибирь, аудитор КСП Валерий Алехин рассказал, что в 2019 году на развитие системы обращения с ТБО в регионе были направлены 75 млн рублей (73% от плана). В 2020 году — 84 млн рублей (73,5% от плана), в 2021 году, без учета внебюджетных источников, — 41 млн. Основная доля бюджетных средств была направлена на проектирование строительства и реконструкции полигонов, а также пунктов временного накопления отходов. Из отчета КСП следует, что за два с половиной года в области не построили ни одного полигона, несанкционированные свалки, образовавшиеся на территории региона до 1 января 2019 года, не ликвидировали. Кроме того, аудиторы установили, что все существующие объекты размещения отходов не оснащены оборудованием для обработки и сортировки отходов, а строительство полигонов и мусоросортировочных комплексов по концессии не только не начато, но вообще не понятно, когда к этому приступят. «Введены четыре, а действуют только три площадки временного накопления отходов, — констатировал Алехин. — При сохранении таких темпов 78 площадок, прописанные в госпрограмме, будут строиться в течение 25 лет».

По мнению аудиторов КСП, если такая тенденция продолжится, то область не сможет выполнить все, намеченные программой, мероприятия: реконструкция 5 действующих и строительство 12 новых полигонов, создание 78 площадок временного накопления отходов, выведение из эксплуатации и рекультивация 26 объектов размещения отходов.

Выводы КСП соотносятся с тем, что видят и слышат депутаты на встречах с избирателями. По словам первого заместителя председателя Заксобрания Андрея Панфёрова, проблему с вывозом и складированием мусора люди постоянно поднимают одной из первых, особенно в сельской местности. «На каждом заседании комитета, когда мы обсуждаем эту проблему, слышим одно и тоже: нет средств, мусорная концессия заморожена и так далее. У нас за это направление отвечают два министерства (ЖКХ и энергетики и министерство природных ресурсов и экологии. Прим. «КС»), а толку нет. Почему механизм пробуксовывает? Не понятно. А перед нами встает задача еще сложнее – вывоз, переработка и хранение жидких бытовых отходов. Жители уже сегодня жалуются, что там цены задирают на 80%». Андрей Панфёров предложил в преддверии утверждения бюджета на новый финансовый период более ответственно подойти к этой теме и правительству, и депутатам, чтобы все-таки сдвинуть «мусорную» реформу в области с точки стагнации.

По мнению зампредседателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадима Агеенко, наводить порядок нужно не только с деньгами, но и с подходами. Например, в терсхему, которую по решению федерального правительства должен составить каждый регион, где обозначены все свалки и мусорные полигоны на территории субъекта РФ, необходимо добавить еще одно приложение. В нем указать все несанкционированные свалки в Новосибирской области. «Без этой информации нам не получить дополнительного финансирования из федерального бюджета на рекультивацию несанкционированных полигонов, — убежден Вадим Агеенко. – Это очень дорого. Ни один субъект самостоятельно не справится. Только чтобы рекультивировать Гусинобродскую свалку, нужно 1,6 млрд рублей».

«Времени на раскачку у области остается все меньше, – считает и другой зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Иван Сидоренко. – Гусинобродская свалка исчерпает свои возможности через 8,5 лет, полигон в левобережье – через 2,5 года. Нам жизненно необходимо решить вопрос по строительству полигонов и мусоросортировочных комплексов в рамках концессионного соглашения. Эта работа остается на контроле у депутатов».