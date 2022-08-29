Суд оставил в СИЗО руководителя новосибирского центра «Мой бизнес»

В Новосибирске суд оставил под стражей руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина. Его обвиняют в растрате и мошенничестве.

Центральный районный суд Новосибирска продлил меру пресечения в отношении руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в регионе.

Напомним, Михаила Космынина обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело в отношении руководителя центра возбудили в начале июля.

По данным следствия, в 2020 году Космынин самовольно назначил себе премии на сумму свыше 386 тыс. рублей. Кроме того, его обвиняют в том, что он якобы направил на капитальный ремонт помещения для центра «Мой бизнес» в ЖК «Флотилия» (застройщик — «Дом-Строй») 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии малому и среднему предпринимательству. Еще 12 млн рублей Космынин перечислил за аренду помещения в ЖК, пока в нем шли ремонтные работы.

При этом один из источников «Континента Сибирь» сообщал, что по его данным, решение о размещении центра в ЖК «Флотилия» принималось коллегиально, и рассматривалось около 5-6 разных вариантов.

7 июля Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа в отношении Михаила Космынина. Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области, 23 августа суд продлил сроки ареста руководителя центра «Мой бизнес».

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23 августа 2022 года продлен срок содержания под стражей до 27 октября 2022 года в отношении Михаила Космынина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ», — указано в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.

Суд также продлил срок нахождения под домашним арестом в отношении основателя застройщика ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова, задержанного в начале июля. Напомним, что группа компаний занималась возведением таких жилых комплексов, как «Ричмонд», «Флотилия», «Эдем», La Grande, «Романтика». Арест застройщика был связан с уголовным делом руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23 августа 2022 года продлен срок нахождения под домашним арестом до 27 октября 2022 года в отношении Владимира Наумова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ. Постановление не вступило в законную силу», — указано в сообщении.