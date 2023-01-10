10 января прокурор Новосибирской области Александр Бучман во время пресс-конференции подвел итоги работы ведомства в 2022 году. Среди достижений – погашение просроченной задолженности по публичным контрактам перед предпринимателями региона на сумму 860 млн рублей.

Как рассказал Александр Бучман, первое, на что он обратил внимание, возглавив прокуратуру Новосибирской области, это качество жизни в городах и населенных пунктах региона. Этому вопросу он продолжит уделять повышенное внимание. Сегодня, по его словам, городская среда в том же Новосибирске не дотягивает до статуса мегаполиса, в чем Александр Бучман убедился лично, пройдя пешком по улицам города. «Мы будем отстаивать права жителей. Двери прокуратуры открыты для всех граждан. Особенно жестко будем следить за соблюдением прав всех социальных групп населения», – подчеркнул прокурор Новосибирской области.

На личном контроле Александра Бучмана сегодня находятся уголовные дела, возбужденные в результате прокурорских проверок после личных обращений граждан. А также такие резонансные дела, как дело депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и скрылся с места, не оказав ребенку помощи. Прокуратура будет добиваться уголовного наказания для Мамонтова. Также на контроле у Александра Бучмана дело в отношении заместителя главы Кранозерского района, который обвиняется в приобретении аварийного дома для многодетной семьи, и другие.

В 2022 году, осуществляя надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан, прокуроры Новосибирской области выявили более 62 тысяч нарушений, внесли 21 тысячу представлений об их устранении и направили в суды свыше 4 тысяч исков. «По инициативе прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности более 13 тысяч человек, к административной – почти 5 тысяч, возбуждено 174 уголовных дела», – рассказал Александр Бучман.

Большое внимание в прошлом году прокуроры уделяли дорожному строительству. Так, после вмешательства прокуратуры были приведены в нормативное состояние 310 дорог области, 95 пешеходных переходов, 24 остановки общественного транспорта, установлены 17 светофоров и электрическое освещение на 41 улице. «Проверками пресечено завышение стоимости контрактов на ремонт дорог на сумму более 13 миллионов рублей. И, что более важно, прокуроры пресекли принятие невыполненных или некачественно выполненных дорожных работ на сумму более 400 миллионов рублей. Также нами было инициировано возбуждение 3 уголовных дел за хищение бюджетных средств при строительстве автомобильных дорог», – рассказал Александр Бучман.

За совершение коррупционных правонарушений по постановлениям прокуроров к административной ответственности в Новосибирской области привлечено более 110 юридических и должностных лиц, сумма штрафов составила более 40 млн рублей.