Аграрии Новосибирской области продолжат наращивать объёмы производства в 2023 году

В аграрном секторе экономики Новосибирской области планируется развивать технологии, сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии и продолжать применять меры господдержки, действующие в регионе. Итоги 2022 года и перспективы регионального сельского хозяйства в 2023 году обсудили на коллегии профильного министерства в четверг.

В работе коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской области, собравшейся на птицефабрике «Ново-Барышевская» 26 января, принял участие глава региона Андрей Травников.

С докладом о планах и итогах отрасли выступил на заседании коллегии заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Как отметил Андрей Травников по итогам выступления министра, в минувшем году отрасль смогла ответить на все вызовы времени – регион, в частности, не остановился в развитии производства, технологий и новых подходов к реализации продукции.

«Геополитические изменения приносят не только сложности, но и дополнительные возможности. Явный вектор – на Восток, на Юг, в Центральную Азию. Остаётся важным и всё, что связано с диверсификацией. Тренды на переработку, на поддержку молочного животноводства остаются актуальными. На примере многих хозяйств мы убедились: те, кто развивают одновременно и растениеводство, и молочное животноводство, и переработку, другие направления деятельности, имеют более устойчивый результат», — сказал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что у региона остаётся возможность приобретать лучшие оборудование и технологии, которые сегодня есть на мировых рынках, в том числе импортные. По словам Андрея Травникова, в текущем году эта тенденция сохранится. При этом необходимо рассчитывать и на соотечественников, в том числе развивать собственный кластер машиностроения.

«В прошлом году многие предприятия этого кластера подставили надёжное плечо, когда аграриям не хватало тех или иных изделий или техники», — отметил глава региона.

Андрей Травников обратил внимание на то, что в регионе в полном объёме сохраняется господдержка аграрного сектора. В этом году по инициативе регионального правительства в Новосибирской области будут действовать все направления субсидирования отрасли. При этом планируется активно продвигать интересы новосибирских аграриев на федеральном уровне.

Отличившимся в минувшем году аграриям губернатор в ходе мероприятия вручил региональные награды.

По данным областного правительства, объём производства валовой продукции в хозяйствах региона всех категорий составил в 2022 году 164,8 млрд руб. с индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Кроме того, в прошлом году в Новосибирской области было собрано рекордное для региона количество зерна – 3,4 млн тонн.

Регион также сохранил за собой статус крупнейшего аграрного экспортёра СФО, по этому показателю он лидирует. Объёмы экспортных отгрузок продукции АПК из Новосибирской области в 2022 году в количественном выражении превысили показатели 2021 года на 34,2%.

«В хозяйствах всех категорий выросли объёмы производства основных видов продукции животноводства: молока, мяса скота и птицы, пищевых куриных яиц. Новосибирская область занимает третье место в России по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока – седьмое место среди регионов РФ. В Сибири по этим показателям регион лидирует», — проинформировали также в правительстве Новосибирской области.

В 2022 году в Новосибирской области также завершилась реализация пяти аграрных инвестиционных проектов на общую сумму 1,8 млрд руб. Ещё шесть крупных инвестпроектов находятся на стадии реализации.

В регионе также продолжается переоснащение технической отрасли. В минувшем году новосибирские сельхозпроизводители приобрели 2 534 единицы техники на 12,6 млрд руб., что составляет 204,4% к плану. При этом областной бюджет компенсировал часть стоимости техники и оборудования на 2,16 млрд руб., что почти в 2,5 раз больше, чем в 2021 году. Объём господдержки аграриев области в 2022 году составил 4,6 млрд руб.

Напомним, что в ноябре 2022 года минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение о сотрудничестве с НГУ в целях подготовки квалифицированных специалистов и внедрения новых технологий в сельскохозяйственной отрасли региона.