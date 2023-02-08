«Земельный» департамент мэрии Новосибирска привлёк в городской бюджет более трёх миллиардов неналоговых доходов

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска подвёл итоги работы за 2022 год. Как сообщили в муниципалитете 8 февраля по итогам заседания ведомства, в течение года неналоговых доходов было привлечено на сумму более 3,3 миллиардов рублей.

По данным департамента, неналоговые доходы, привлечённые ведомством в городской бюджет в 2022 году, выросли по сравнению с прошлым годом на 25 млн руб.

«Исполнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества и земельных участков является одной из наших приоритетных задач. За прошлый год в бюджет города поступило традиционно свыше трёх миллиардов рублей. Надеемся, что и в 2023 году исполним этот показатель на том же уровне. Наполнение бюджета в свою очередь позволит развивать социальную инфраструктуру, закрывать потребности горожан», – цитируют в мэрии Новосибирска начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского.

По словам главы департамента, за счёт продажи земельных участков в 2022 году в городскую казну поступило 538,7 млн руб., что на 91,6 млн руб. больше, чем годом ранее. При этом исполнение соответствующего плана составило 105%. Доходы в бюджет от приватизации объектов муниципального имущества в минувшем году составили 220,7 млн руб., этот показатель выполнен на 110%.

Также, по словам Георгия Жигульского, в 2022 году впервые за несколько лет в Новосибирске было достигнуто значительное снижение задолженности по арендной плате на сумму 547 млн руб.

На заседании также отметили, что в минувшем году вступили в силу федеральные законы о «гаражной амнистии» — у владельцев гаражей, построенных до 2004 года, появилась возможность зарегистрировать строения и оформить под ними землю в собственность бесплатно в упрощённом порядке.

«В Новосибирске гаражными кооперативами занята значительная часть земельных участков, причем преимущественно в центральной части районов города. Большинство этих гаражей не узаконены, а значит, в казну не поступают налоги. В то же время город развивается, сегодня поступает много предложений от застройщиков, которые готовы выкупить эти гаражи в соответствии с законодательством», — отметил на заседании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подчеркнув, что работа над соответствующим вопросом станет одним из приоритетов в 2023 году.

Как сообщил в ходе мероприятия руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов, в течение года также планомерно шла техническая работа по взаимной передаче имущества. В собственность муниципалитета были переданы объекты недвижимости, большинство из которых – капитальные объекты, на общую сумму 224 млн руб. Их муниципальной собственности было передано имущество на 50 млн руб., в основном это земельные участки.

По словам главы ведомства, сроки передачи имущества удалось ускорить благодаря законодательным изменениям, в подготовке которых активно участвует департамент земельных и имущественных отношений. Одно из предложений департамента – увеличение выкупной цены участков под объектами недвижимости до 45% от кадастровой стоимости. Соответствующее постановление было принято в 2022 году и вступит в силу 1 июля 2023 года.

По словам Романа Шилохвостова, документ даст мощный экономический эффект для города и будет иметь антикоррупционную направленность.

Кроме того, в 2022 году в Новосибирске отремонтировали 25 защитных сооружений гражданской обороны. В 2023 году такие работы запланированы на 60 аналогичных объектах. Всего предполагается привести в порядок 178 строений.

В минувшем году также продолжились работы по инвентаризации городских земель. Они прошли в Октябрьском и Первомайском районах. Это был завершающий этап исследований территорий с применением аэрофотосъёмки. В течение пяти лет их проводил Сибирский государственный университет геосистем и технологий в качестве соисполнителя муниципальной программы.

По результатам этих работ был выявлен ряд свободных земельных участков. 47 участков решено предоставить в аренду с торгов. За пять лет 18 из них было реализовано, годовой размер арендной платы составил 102,4 млн руб.

«Собранные и систематизированные данные дадут нам возможность контролировать целый спектр вопросов, связанных с эффективностью использования земель, водоохранных и зелёных зон, наличием незаконных свалок и строений, точностью кадастровых данных и собираемостью налогов с этих площадей. Из огромного объёма информации складывается полное представление о ситуации в каждом районе города, связанной с расположением построек и земельных участков», — сказал на заседании Анатолий Локоть.

Мэр также отметил, что, поскольку обстановка в Новосибирске постоянно меняется, необходимо продолжать мониторинг использования городских земель.

В заседании по подведению итогов работы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска за 2022 год также приняли участие первый заместитель мэра Борис Буреев, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Светлана Рягузова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» Александр Карпик, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный и председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко.

Напомним, что на днях о годовых результатах работы отчитался департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.