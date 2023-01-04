Заместитель главы Краснозерского района Новосибирской области задержан

Замглавы Краснозерского района Новосибирской области Сергей Блинов обвиняется в превышении должностными полномочиями. Ранее летом 2022 года он приобрел аварийный дом для многодетной семьи.

Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области предъявлено обвинение заместителю главы администрации Краснозерского района в превышении должностными полномочиями в связи с покупкой аварийного дома без проведения экспертизы для многодетной семьи. На сайте администрации указано, что единственным заместителем главы района мужского пола является Сергей Блинов, курирующий строительство, коммунальное, дорожное хозяйство и экологию.

«В результате злоупотребления должностными полномочиями бюджету Новосибирской области и Краснозёрского района был причинен имущественный вред на сумму около 6 миллионов рублей», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время Сергей Блинов задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области сообщала, что Блинова убедил один из сотрудников администрации купить дом, нуждающийся в капитальном ремонте. В декабре глава семейства добилась признания дома аварийным.