В отношении сбившего ребенка депутата из Новосибирской области возбудят уголовное дело

Алёна Золотова
 
На сбившего ребенка депутата из Новосибирской области возбудят уголовное дело
Фото Михаила Перикова

Прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении депутата Татарского района от «Единой России» Сергея Мамонова. Он сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и скрылся с места, не оказав ребенку помощи. Состояние ребенка стабильно тяжелое. Депутата с позором лишили мандата.

31 октября татарской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием директора татарского дорожно-ремонтного управления, депутата Татарского района от «Единой России» Сергея Мамонова. 

«По указанию прокурора 3 октября 2022 года в МО МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, окончательное процессуальное решение не принято», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, состояние ребёнка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. В поддержании состояния пациента задействован консультационный центр областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Региональное отделение «Единой России» заявило, что Мамонов исключен из партии.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец. Ее комментарий приводится на сайте партии.

Напомним, что 30 октября Сергей Мамонов переехал шестилетнего ребенка и скрылся с места преступления. По данным регионального ГУ МВД, скрывшийся с места ДТП 67-летний водитель машины, после того, как она была объявлена в розыск, явился в отдел полиции. По этому поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

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