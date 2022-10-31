В отношении сбившего ребенка депутата из Новосибирской области возбудят уголовное дело

Прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении депутата Татарского района от «Единой России» Сергея Мамонова. Он сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и скрылся с места, не оказав ребенку помощи. Состояние ребенка стабильно тяжелое. Депутата с позором лишили мандата.

31 октября татарской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием директора татарского дорожно-ремонтного управления, депутата Татарского района от «Единой России» Сергея Мамонова.

«По указанию прокурора 3 октября 2022 года в МО МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка, окончательное процессуальное решение не принято», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, состояние ребёнка стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. В поддержании состояния пациента задействован консультационный центр областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Региональное отделение «Единой России» заявило, что Мамонов исключен из партии.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец. Ее комментарий приводится на сайте партии.



Напомним, что 30 октября Сергей Мамонов переехал шестилетнего ребенка и скрылся с места преступления. По данным регионального ГУ МВД, скрывшийся с места ДТП 67-летний водитель машины, после того, как она была объявлена в розыск, явился в отдел полиции. По этому поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).