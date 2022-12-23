Прокуратора выступила против снятия уголовной ответственности с бывшего депутата Сергея Мамонтова за ДТП с 6-летним мальчиком. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Ранее стало известно, что Мамонтов выплатил матери пострадавшего мальчика компенсацию за моральный ущерб. Сумма выплат составила 1 млн. рублей, после чего женщина написала заявление о том, что не имеет претензий к депутату. Во время судебного заседания стороной потерпевшего было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как подсудимый загладил причинённый вред.

Однако межрайонный прокурор возражал против данного ходатайства и внес апелляционное представление. В ближайшее время Татарский районный суд рассмотрит апелляцию прокуратуры.

Напомним, что 30 октября 67-летний чиновник, который на тот момент еще занимал свою должность, наехал на ребенка. Мужчина оперативно скрылся с места ДТП, не вызвав врачей и сотрудников полиции.

На следующий день пострадавшего отправили в реанимацию, а позже доставили в ОКБ вертолетом санавиации. В начале ноября ребенка выписали из больницы, его состояние оценивают, как стабильное.

После инцидента Мамонтова исключили из партии «Единая Россия» и отстранили от должности. Также экс-депутата лишили водительских прав на полтора года и назначили административный арест на 11 суток.