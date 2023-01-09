Экс-зампрокурора Новосибирской области признал вину перед судом

В понедельник, 9 января, начался суд на бывшим заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным, обвиняемым во взятках. Как сообщили в Центральном суде Новосибирска, он полностью признал свою вину.

С предъявляемым обвинением также согласился предприниматель Сергей Белоус, проходящий по статье о посредничестве во взятке в рамках этого же уголовного дела.

Следующее судебное заседание по делу состоится 8 февраля.

Напомним, что бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин был задержан вместе со своим начальником, прокурором региона Владимиром Фалилеевым по ч.6 ст. 290 УК РФ – «получение взятки в особо крупном размере» в феврале 2022 года.

По данным правоохранителей, прокуроры получали незаконное вознаграждение от руководства торгового центра за непроведение проверок и общее покровительство. Позже в уголовном деле появился ещё один фигурант — генеральный директор распределительного центра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус, ему вменили посредничество в незаконных сделках.

По этому уголовному делу также проходит ещё один бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Она была объявлена в международный и федеральный розыск по обвинению во взяточничестве и задержана в июле 2022 года.

В августе 2022 года Андрей Турбин был переведён под домашний арест.

Андрей Турбин покинул должность заместителя прокурора Новосибирской области осенью 2018 года, перейдя на аналогичную позицию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Вслед за ним с поста прокурора региона ушёл Владимир Фалилеев, возглавлявший надзорное ведомство с 2015 года. В этот же период по собственному желанию в отставку ушла и зампрокурора области Любовь Кузьменок.