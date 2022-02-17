Экс-прокурору Новосибирской области и его заму избрали меру пресечения

Центральный районный суд Новосибирска арестовал бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина, задержанных накануне по подозрению в получении взятки. Они останутся под стражей как минимум на два месяца.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда 17 февраля, экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а его бывшему заместителю Андрею Турбину – по ч. 5 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Они арестованы до 14 апреля.

Напомним, Владимир Фалилеев и Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взятки 16 февраля. По данным источника «Континента Сибирь», оперативные мероприятия были инициированы в рамках расследования так называемого «дела Ярового», фигурантами которого стал в том числе бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.

По неофициальным данным, дело бывших руководителей региональной прокуратуры может быть связано с деятельностью ТК «Восток», где в начале февраля судебные приставы пытались приостановить работу двух корпусов, сославшись на невыполнение судебного решения по устранению правил пожарной безопасности. Однако эту информацию в торговом комплексе опровергли.

Андрей Турбин занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области до 2 октября 2018 года, после чего занял аналогичную позицию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Владимир Фалилеев, возглавлявший региональную прокуратуру, был освобождён от этой должности в ноябре 2018 года.