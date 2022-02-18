Гендиректора «Мандарина» заподозрили в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области

Правоохранители назвали нового фигуранта дела о даче взяток экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину. Им оказался генеральный директор инвестора распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергей Белоус.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, гендиректора ООО «Мандарин» Сергея Белоуса обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля текущего года.

Другие фигуранты дела — экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин — также арестованы до 14 апреля.

Напомним, о задержании бывших сотрудников прокуратуры стало известно 16 февраля. Владимиру Фалилееву и Андрею Турбину выдвинуто обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным источника «Континента Сибирь», оперативные действия проводились в рамках расследования дела в отношении Дениса Ференца, Олега Ярового, Дмитрия Куклина и Александры Авериной. Отметим, предварительное судебное заседание по уголовному делу последних состоится в начале марта текущего года.

Андрей Турбин занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области до 2 октября 2018 года, после чего занял аналогичную позицию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Владимир Фалилеев был освобожден от должности прокурора Новосибирской области вскоре после ухода своего заместителя — в ноябре 2018 года.

По данным Rusprofile, Сергей Белоус является соучредителем ООО «Евразия Сибирь» (25% доли организации), ООО «Евразия Сибирь плюс» (25% доли) и ООО «СТ проект» (70% доли) — основным видом деятельности трех организаций является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Он также числится гендиректором ООО «Мандарин», учредители организации — ООО «Евразия Сибирь» (49% доли) и ООО «Сибирские просторы» (51% доли организации) . Совладельцами последнего являются бизнесмены Эдуард Таран (10% доли), Олег Яровой (20% доли) и ООО «Инвестсибирь» (70% доли, учредитель — кипрская компания «Парскон инвестментс лимитед»).

Напомним, в 2018 году стало известно о том, что ООО «Мандарин» является инвестором проекта по созданию межрегионального агропромышленного распределительного центра (МАРЦ) «Мандарин». Реализацией площадки занималось АО «Новосибирский Промстройпроект».