По данным источников «Континента Сибирь» решается вопрос об объявлении в розыск трех фигурантов по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Речь идет о бывшем зампрокурора региона Любови Кузьменок, уволившейся по собственному желанию со своей должности в 2018 году вскоре после ухода Андрея Турбина, а также совладельце ТК «Восток» Дмитрии Башмакове и сооснователе межрегионального агропромышленного распределительного центра (МАРЦ) «Мандарин» Михаиле Колмогорове.

Ранее по делу бывших сотрудников прокуратуры был арестован генеральный директор компании «Мандарин» Сергей Белоус, обвиняемый в совершении преступления по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Организация являлась инвестором проекта МАРЦ «Мандарин». Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Сергея Белоуса, Владимира Фалилеева и Андрея Турбина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля.

Бывший прокурор Новосибирской области Фалилеев и его экс-заместитель Турбин были задержаны 16 февраля по делу о взятках. По данным источников «Континента Сибирь», оперативные мероприятия проводились в рамках расследования «дела Ярового», фигурантом которого стал в том числе экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец.

Источники также сообщали о том, что уголовное преследование бывших руководителей областной прокуратуры может быть в том числе связано с деятельностью ТК «Восток», однако представители торгового комплекса категорически опровергают эту информацию.