Очередной виток в банкротном деле группы компаний «Новые торговые системы», некогда принадлежавшей братьям Насоленко, может перевернуть всю систему работы арбитражных судов с ног на голову. В середине осени арбитражный суд Новосибирской области вдруг вновь решил поискать залоговое имущество «НТС». Причем судебное решение о том, что за душой у бывших структур Насоленко ничего нет, уже существует. Два противоположных мнения породили неразбериху среди участников процесса. В его нюансах разбирался «Континент Сибирь».

Что скрывает «Русская традиционная кухня»?

Новое определение вынесено в рамках дела о банкротстве компании «НТС», а точнее ее дочерней структуры «Русская традиционная кухня». Согласно ему, одного из кредиторов «НТС» – компанию «РНГО» внесли в реестр требований кредиторов с залоговым имуществом. Речь идет о приличной сумме в почти 4,5 миллиарда рублей.

К решению арбитражного суда Новосибирской области ряд знакомых с ходом дела экспертов относится неоднозначно. Напомним, «Русская Традиционная кухня» является дочерней структурой компании «НТС», которая некогда принадлежала братьям Виталию и Евгению Насоленко, а также Александру Слободчикову. В свое время компания занималась производством готовой продукции для сети. Однако уже три года свою деятельность не осуществляет. В судебных актах «Русская традиционная кухня» идет в цепочке с еще одной дочерней структурой «НТС» – «Ритейл Центр». Компания взяла кредит у банка «Зенит» более чем на шесть миллиардов рублей, а в качестве поручителя привлекла «Русскую Традиционную Кухню» на 4,3 миллиарда рублей. Знакомые с ситуацией эксперты считают, что такой внушительный кредит был взят не для развития сети, а для перекрытия прежних долгов, которые копились у «НТС», как снежный ком.

По словам экс-конкурсного управляющего нефтебазы «Красный Яр» Михаила Руслякова, который много лет следит за развитием ситуации вокруг банкротства «НТС», «Зенит» кредитовал группу с 2007 года. Таким образом, банк фактически финансировал бизнес братьев Насоленко на протяжении многих лет и соответственно располагал сведениями о его состоянии.

«При этом, согласно судебным актам, вынесенным в деле о банкротстве «Ритейл Центр», кредиторы утверждали, что «Ритейл Центр» изначально являлся транзитной компанией и изначально не мог рассчитаться с банком. Дополнительный кредит же был предоставлен именно на погашение старых обязательств (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу о банкротстве «Ритейл Центр» от 30.05.2021г.). Такая позиция у кредиторов была вплоть до обращения в Верховный суд РФ», – пояснил «Континенту Сибирь» Русляков, отметив, что кредиты выдавались в тот момент, когда кассационные судебные акты утверждали наличие залогов и обеспеченности прав требований кредиторов, включаемых в реестр, и среди них «РНГО» в том числе.

История с «Зенитом» в финале

История взаимоотношений банка «Зенит» и компании «НТС» полна загадок. Почему крупный федеральный банк выдавал кредиты структуре, которая не могла обеспечить заемные средства залогом, остается тайной. По факту, кредиты в более, чем шесть миллиардов рублей, «Зенит» выдал «Ритейл Центр» под залог в 48 миллионов рублей. Причем этот залог даже не в машинах или помещениях, а товарах «Русской традиционной кухни», которая занималась готовкой еды для супермаркетов сети. Понятно, что в таком ракурсе перспектива возврата долга выглядит весьма нерадужно. Поэтому вполне логично, что «Зенит» переуступил право на разбирательства по выданному займу близкой для себя структуре «РНГО», которая, по словам экспертов, регулярно занимается подобного рода вопросами для банка. По данным Rusprofile, официально структуры связаны друг с другом через ПАО «Татнефть». Поначалу «РНГО» даже не входила в список кредиторов с залоговым имуществом – несколько лет поисков имущества «НТС» демонстрировали, что у группы нет за душой ничего. Однако недавно решение было изменено на кардинально противоположное, а потому «РНГО» в список кредиторов с залоговым имуществом все же внесли.

По словам исполнительного директора УК «Помощь» Анны Лариной, практика показывает, что в большинстве дел о банкротстве, где кредиторами являются банки, фигурируют залоговые обязательства. Таким образом компенсируются риски, связанные с возможным невозвратном кредита. Обычно банки стараются обеспечивать залогом всю сумму выдаваемого кредита. Однако бывают ситуации, когда залог предоставляет не основной заемщик, а третье лицо. Например, компания, которая входит с должником в одну группу.

«Также довольно распространена ситуация, когда залог обеспечен товарами. Однако в этой ситуации, как и с любым залогом, кредитору стоит проводить периодическую проверку наличия предмета залога», – напоминает Ларина.

С учетом того, что «РТК» уже три года не работает, непонятно, что же из залогового имущества на данный момент можно забрать в пользу кредитора. По мнению старшего юриста юридического партнерства «Курсив» Екатерины Куготовой, при этом желание «РНГО» зацепиться за пусть и малые, но зато залоговые 48 миллионов рублей, вполне понятно – такие кредиторы получают компенсацию от продажи имущества банкрота в приоритетном порядке.

«Залог является способом обеспечения обязательства. В банкротстве залоговые кредиторы также имеют преимущество перед другими кредиторами должника: их требования включаются в реестр и удовлетворяются за счет денежных средств, вырученных с продажи залогового имущества. В российской практике процент удовлетворения требований существенно выше у залоговых кредиторов – 32,4%, тогда как незалоговые кредиторы третьей очереди возвращают долги всего в 2,4% случаев», — отметила собеседница «Континента Сибирь».

Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров согласен с коллегой, отмечая, что в ситуации, когда нет залога и имущества, кредиторы находятся в тяжелом положении. Шансы получить что-то от должника стремятся к нулю. При этом, как отметил Ветров, в современной практике подобные разбирательства со столь значительными суммами вряд ли возможны, поскольку банки не идут на выдачи кредита без обеспечения.

«Континент Сибирь» не располагает сведениями, проводились ли проверки залогового товара, и если да, то как часто. Но в судебных инстанциях именно он стал отправной точкой для разговора о включении «РНГО» в список кредиторов, у которых есть обеспечение залогом. Знакомый с ходом дела и разбирательствами по нему Михаил Русляков уверен, что проверок не было. Все это понимают, но почему-то не особо обращают внимание.

«Все прекрасно знают, что у «НТС» нет ничего. И это не мое мнение, а итоги проверок, в том числе и судебных разбирательств, по фактам которых имеются определения. Тем не менее кассационные суды почему-то этого факта в упор не замечают, находя залоги и ладно бы только на 48 миллионов рублей. А ведь не так давно у «Ритейл Центр» обнаружили залог в более чем пять миллиардов рублей. Откуда такие суммы? – недоумевает Русляков. – Очевидно, что судья, принимавший решение, явно не учел ряд важных нюансов в банкротстве «НТС»».

Еще один привлеченный эксперт, руководитель отдела юридического обслуживания ООО «План Б» Наталья Банщикова добавляет: «При этом, если средств от продажи заложенного имущества недостаточно, то кредитор встает в качестве рядового кредитора в третью очередь удовлетворения – об этом есть соответствующая норма закона «О банкротстве».

Долги на миллиарды, залог – на миллионы

По мнению Михаила Руслякова, сложившаяся ситуация породила противоречивые судебные акты. Один из них свидетельствует о наличии залогов НТС, а другой говорит о полном отсутствии любого имущества должника. И все это в рамках одного разбирательства, в котором уже насчитывается более 30 дел, находящихся в производстве суда.

Собеседник «Континента Сибирь» полагает, что подобная абсурдность появилась не просто так: «Будучи конкурсным управляющим нефтебазы «Красный Яр», в суде я столкнулся с такой ситуацией, когда за несколько дней до заседания в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа менялся состав судей, в числе которых внезапно появлялась госпожа Шарова. Позже я обратил внимание, что подобная ситуация повторялась не только в ходе моего дела, но и везде, где фигурировали структуры «РНГО», либо банк «Зенит». И, как правило, позиции этих структур после судебных заседаний существенно укреплялись».

Остается лишь догадываться, верны ли наблюдения Руслякова. Но в истории с «Русской традиционной кухней» именно Шарова засомневалась в том, что у «НТС» нет имущества для расчета с кредиторами. Эти сомнения вылились в то, что в долге «Ритейл Центра» в реестре требований кредиторов на сумму 6,1 миллиарда рублей, среди которых также есть РНГО, 5,7 миллиарда рублей включены, как обеспеченные залогом имущества должника. Русляков напоминает, что до этого арбитражный суд Новосибирской области уже вынес определение об отсутствии у «Ритейл Центра» залогового имущества, и теперь два противоположных судебных акта существуют параллельно. Абсурд. В доказательство своих слов Русляков просит обратить внимание на судебные акты арбитражного суда Новосибирской области от 18 октября 2022 года по делу А45-3827/2019, которым требования «РНГО» признаны залоговым, и определение арбитражного суда Новосибирской области от 22 сентября 2022 года.

По словам руководителя отдела юридического обслуживания ООО «План Б» Натальи Банщиковой, найденный залог в 5,7 миллиардов рублей (согласно определениям судов) также является залогом товаров в обороте, транспортных средств и торгового оборудования. Он подтвержден выписками из реестра залогов движимого имущества. Именно в этом реестре и находятся (по заявлениям добросовестных участников предпринимательской деятельности, поданным нотариусам) все сведения о том, какое имущество заложено и какие обязательства залог обеспечивает. Что на текущий момент осталось и хватит ли денег от продажи на погашение долгов – предстоит разбираться конкурсному управляющему.

Кто виновен в банкротстве?

Как уверяет Михаил Русляков, банк «Зенит» и «РНГО» сыграли одну из ключевых ролей в деле о банкротстве «НТС» поскольку являются основным мажоритарным кредитором и заявителем по большинству дел о банкротстве. В этой ситуации размер требований позволяет контролировать все процедуры банкротства через собрания кредиторов, решения которых обязательны для арбитражных управляющих.

Доходило даже до того, что в адрес «Зенита» и «РНГО» поступали прямые обвинения в том, что структуры преднамеренно банкротили НТС. Так, в начале года исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Русская традиционная кухня» Андрей Смирнов через арбитражный суд Новосибирской области потребовал от одного из братьев Насоленко, «Зенита» и «РНГО» выплатить почти 4,5 миллиарда рублей. По мнению Смирнова, они преднамеренно обанкротили «Русскую традиционную кухню», свесив на нее долги других членов группы компаний. «Континент Сибирь» писал об этом деле более подробно.

По понятным причинам в подобной ситуации появляется множество версий, каким будет финал дела «НТС» в судах. Эксперты полагают, что развязка предстоит нескоро, а потому надо набраться сил и терпения. Так, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева полагает, что ключевые споры между должниками, входящими в группу, и банком «Зенит», а также его дружественной структурой, ведутся не только за «справедливый» реестр, но и направлены на то, чтобы максимально расширить круг лиц, входящих в группу, в том числе за счет тех, на кого была выведена деятельность розничной торговли. Таким образом «Зенит» пытается привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности и получить удовлетворение требований кредиторов.

А Куготова отмечает, что в этом процессе самое интересное только начинается – судья будет настаивать на розыске и соответственно искать залог, благодаря которому можно рассчитаться с кредиторами. Его поиски и сопоставление, скорее всего, станут отдельной детективной историей.

«Выбытие предмета залога должно быть установлено однозначно. Только в этом случае залоговый кредитор включается как обычный, третьей очереди. В случае гибели или утраты залога возможно взыскать убытки, и тогда кредитор может удовлетворить свои требования из этой суммы в приоритетном порядке. Если же залог присутствует, то долги или их часть гасятся за счет его продажи», – напоминает Куготова.

Арбитражный управляющий Сибирского центра экспертов антикризисного управления Владимир Елизаров также считает, что желание судов более детально разобраться в имуществе не только дочерних структур НТС, но и ее владельцев, вполне разумно. Если же имущества, которое сейчас предполагается, так и не найдут, кредитором или конкурсным управляющим будет подано заявление в суд о признании требований незалоговыми, и соответственно судебный акт будет пересмотрен.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

ООО «Русская традиционная кухня» было признано банкротом в апреле 2019 года. Ранее под этим юрлицом велась операционная деятельность сети магазинов «Добрянка» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Помимо «Добрянки» они также развивали в Новосибирске по франшизе магазины «Бахетле», а также сеть магазинов «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок» (ранее работали под брендом «Пятерочка»). В октябре 2019 года по требованию коллекторского агентства «Брокер-Консалт» арбитражный суд Новосибирской области признал банкротами Евгения и Виталия Насоленко. В отношении коммерсантов была введена процедура реструктуризации долгов. Общий долг компаний, основанных бизнесменами, оценивался в несколько миллиардов рублей.