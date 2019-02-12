Коллекторское агентство «Брокер-Консалт» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск о банкротстве ритейлеров Виталия и Евгения Насоленко, основателей продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске. Сумма исковых требований составляет 229 млн руб.

Напомним, что 10 января 2019 года был подан иск о признании банкротом возглавляемого Евгением Насоленко ООО «Альфа Ритейл Компани». Истцом выступило ООО «Капитал». 14 января в него вступило также ООО «РНГО».

На сегодня братья Евгений и Виталий Насоленко развивают в Сибири магазины «Добрянка», «Бахетле» (по франшизе), а также «Универсамы удачных покупок» (до ребрендинга — «Пятерочка») и сеть «Лидер экономии».

В свою очередь ООО «Капитал» с осени 2016 года находится в стадии банкротства. 23 августа 2018 года конкурсный управляющий этого юрлица также подавал иск о признании банкротом ООО «Ритейл Центр» (управляет «Универсами удачных покупок» и «Лидерами экономии») в связи с наличием у юрлица просроченной задолженности в размере 6 839 400 рублей, зарегистрированной судом 23 августа 2018 года. В настоящее время дело еще не рассмотрено.

В 2018 году братья Насоленко продали часть магазинов, работавших под брендами «Универсамы удачных покупок» и «Лидеры экономии», алтайской сети «Мария-Ра».

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