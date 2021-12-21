«Зенит» славы для «Красного Яра»

Конфликт конкурсного управляющего новосибирской нефтебазы «Красный Яр» и банка «Зенит» может стать показательным для всех участников рынка

В Новосибирске разгорается конфликт, который вполне может перейти в плоскость показательного, как для юридической практики, так и для компаний, проходящих процедуру банкротства. Вот уже полгода банк «Зенит» и конкурсный управляющий нефтебазы «Красный Яр» Михаил Русляков не могут найти консенсус в банальной процедуре – переводе денег от продажи имущества предприятия-банкрота с одного счета на другой. Дело уже дошло до суда, но конфликт по-прежнему не исчерпан. В тонкостях разбирался корреспондент «Континента Сибирь».

Славная история с печальным финалом

Напомним, нефтебаза «Красный Яр», расположенная в Новосибирском районе, некогда считалась одним из самых видных активов Новосибирской области. С 2008 года владельцем базы являлась УК «Сибтрубопроводстрой» Александра Поветьева и Игоря Кузнецова. Однако в 2015-м стало известно о том, что «Красный Яр» – банкрот. Этому предшествовала череда банкротств компаний, близких к нефтебазе. Так, сначала на банкротство подала ОАО «Сибтрубопроводстрой» (СПТС) с задолженностью порядка 3 млрд рублей. После заявила ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой», владевшая 24,98% акций «Красного Яра».

В разбирательствах по поводу того, почему нефтебаза обанкротилась, фигурировали различные фиктивные сделки, в том числе и информация о многомиллионных хищениях. Имущество было выставлено на продажу для того, чтобы удовлетворить все иски кредиторов, которые требовали в общей сложности более 3,4 миллиардов рублей. Однако собственные долги предприятия составляли около 1,1 миллиарда рублей, все остальное – поручительства и залоги за кредиты, взятые и потраченные другими юрлицами, входящими в группу компаний, либо близкими ей. Собственность разорившейся нефтебазы выставляли частями в разные годы и торги по последней из них прошли минувшим летом. Начальная цена лота, в который входили земельные участки, склады, оборудование, в том числе имущество, находящееся в залоге ООО «Торговый дом «Нефтепродукт»», составляла 611,3 миллиона рублей. Предполагалось, что базой могут заинтересоваться несколько крупнейших игроков рынка нефтепереработки. Однако по факту единственным участником аукциона стал «Картонно-бумажный комбинат» известного новосибирского бизнесмена Игоря Диденко, который предложил за все имущество 185,5 миллиона рублей. Деньги были перечислены на счет банка «Зенит», где и находятся до сих пор.

Претензии есть, объяснений нет

Конкурсный управляющий нефтебазы «Красный Яр» Михаил Русляков занимался продажей активов и, в общем, судя по всему, с проблемами снятия денежных средств не сталкивался вплоть до минувшего лета. По данным дела от 17.11.2021 года, рассматриваемого в арбитражном суде Новосибирской области судьей А.М. Кальяк, после продажи имущества в 10 июля текущего года на счет «Зенита» поступили деньги – чуть более 186 миллионов рублей. Однако 16 августа платежные поручения, которые отправлены Русляковым в банк, были отклонены. В финансовой организации тогда сослались на неправильное оформление документов. Таких платежей было несколько десятков. Спустя месяц после того как случился первый отказ в исполнении поручений, Русляков написал заявление о расторжении договоров по основному и задатковому счету, потребовав перевести деньги на другой счет в другом банке. Однако «Зенит» вновь отказал Руслякову, сославшись на наложение ареста на денежные средства. В середине октября конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием вернуть движение средств по счету. Однако «Зенит» в ответ сослался уже не только на наложение ареста, но и на непрофессионализм конкурсного управляющего, а также его умение открывать правильные счета.

Как отметил Русляков «Континенту Сибирь», арест 186 миллионов рублей случился из-за имеющейся задолженности в 5,7 миллионов рублей. По словам конкурсного управляющего, это спорная сумма, которую «Красный Яр» не признает, пытаясь доказать свое мнение в суде – речь идет о невыплаченных премиях бывшим руководителям предприятия. «Почему нефтебаза должна платить премии людям, которые довели ее до банкротства, и в отношении которых заведены уголовные дела по факту хищения средств в особо крупном размере с этого самого предприятия?» – резонно задается вопросом собеседник издания.

По словам Руслякова, в этой ситуации, когда судебного решения по спорной сумме еще нет, было бы логично наложить арест средств на 5,7 миллионов рублей. Однако банк почему-то заблокировал в 35 раз больше. Понятно, что Русляков с этим не согласен. На все вопросы, жалобы, письма конкурсного управляющего банк внятного ответа не дал, обратившись в арбитражный суд Новосибирской области с требованием полной блокировки средств по счету. Однако в этом ему было отказано. В свою очередь, как следует из материалов того же дела от 17.11.2021 года, Русляков обращает внимание, что, блокируя всю сумму, банк, таким образом действует сугубо по собственному усмотрению.

Судья А.М. Кальяк доводы конкурсного управляющего признал разумными, а потому удовлетворил его иск о разблокировке средств, посчитав обеспечительную меру – удержание всех средств на счете со стороны банка «чрезмерной». «Заявление удовлетворить. Обязать ПАО Банк «Зенит» исполнить требование конкурсного управляющего Руслякова М. М. и осуществить перечисление денежных средств АО «Нефтебаза «Красный Яр», находящихся в ПАО Банк «Зенит», по реквизитам, указанным в заявлении конкурсного управляющего Руслякова М.М. о закрытии расчетных счетов от 15.09.2021» — говорится в результативной части дела от 17.112021 года.

Не смотря на решение суда, движение денег по счету до сих пор заблокировано. Впрочем, за полгода в истории с финансовым переводом разбирался не только арбитражный суд Новосибирской области. Конкурсный управляющий обратился в прокуратуру Новосибирской области, Центробанк России, региональное правительство с вопросами и соответствующими жалобами по поводу действий банка. По словам Руслякова, заложниками ситуации стали также работники «Красного Яра», которые вот уже несколько месяцев не могут получить заработанные ими деньги.

Одни в конфликте попытались разобраться, другие хранят молчание. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» признался, что также разбирался в сути проблемы. «Мы написали официальные письма с просьбами разъяснить ситуацию в различные инстанции. Однако все ответы были примерно одного плана – чтобы разрешить этот конфликт, необходимо обращаться в суд» — заявил собеседник издания.

Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов заметил, что и он пытался как-то помочь в этой ситуации. Однако, по его словам, головное московское управление «Зенита» «молчит, как партизан». «Конечно, мы озабочены развитием отношений между обсуждаемым банком и конкурсным управляющим «Красного Яра». В существующем конфликте очень много непонятного, что позволяет делать выводы о нарушении каких-то внутренних договоренностей между участниками конфликта, которые не были прописаны на бумаге. В любых спорных ситуациях я лично придерживаюсь старой мудрости, которая гласит, что в ссоре всегда виноваты оба. Не держал свечку, не знаю, что там наверняка произошло, но в данном конфликте, думаю, поможет разобраться только суд» — признался Женов.

В главном регуляторе работы всех банков – Центробанке России отказались комментировать официальный запрос «Континента Сибирь». Вопросов было несколько, и один из них касался того, каким образом можно разрешить спорную ситуацию, возобновив движение средств по счету: «На Ваш запрос сообщаем, что Банк России не комментирует судебные дела и хозяйственные споры экономических субъектов, деятельность конкретных финансовых организаций, а также результаты своей надзорной деятельности».

Ответа на запрос «Континента Сибирь» в банк «Зенит» (его главный офис, расположенный в Москве) до сих пор нет. Хотя отправлен он был еще в 20-х числах ноября. В случае, если ответ по запросу не поступит, редакция «Континента Сибирь» планирует обратиться в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к ответственности за неисполнение обязанностей представить ответ по запросу СМИ.

Запрос также отправлялся в прокуратуру Новосибирской области. По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина, в конце октября состоялось совещание в прокуратуре Новосибирского района, где присутствовали обе стороны конфликта. Как отметил собеседник «КС», поводом совещания послужило обращение конкурсного управляющего на действия банка по неисполнению платежных поручений, в том числе на оплату труда бывшим сотрудникам предприятия. По словам Руслякова, на этом совещании представитель банка объяснил, что: «Денежные средства в общем размере 186 083 963,05 рублей удерживаются Банком, поскольку имеется арест на 5 736 183,56 рублей. Банк считает, что арест распространяется на всю сумму денежных средств, поэтому они и удерживаются банком».

Между тем, пока идут суды, развивается еще одна любопытная ситуация: своё недовольство через суды высказывают сотрудники предприятия, не получившие заработанных денег из-за остановки движения средств по счету. По словам бухгалтера Татьяны Понедаевой, которую привлекали для работы с нефтебазой, «все люди по-прежнему ждут свою честно заработанную заработную плату, у всех семьи, некоторые работали на нефтебазе семьей». Она обратилась в суд с требованием «взыскать с Банка проценты за пользование чужими денежными средствами».

Определенную толику в непонимании, когда разрешится конфликт, вносит и странная ситуация в судебных инстанциях. Русляков настаивает на том, что в принятии ряда необъективных на его взгляд решений фигурирует судья арбитражного суда Западно-Сибирского округа Н. А. Шарова. По мнению собеседника издания, на судебных заседаниях с её участием почему-то всегда принимается сторона банка «Зенит» и контролируемых им структур. Русляков не единожды обращал на это внимание в требовании об отводе данного судьи при принятии решений в урегулировании конфликта «Красного Яра» и банка «Зенит».

Так, в заявлении в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, где Русляков настаивает на отводе судьи Шаровой Н. А., он пишет: «В настоящем деле о банкротстве (нефтебазы «Красный Яр» – прим. ред.) ООО «РНГО» (структура, близкая к банку «Зенит») является залоговым кредитором. При рассмотрении кассационных жалоб кредитора, судьей Шаровой Н. А. в пользу ООО «РНГО» было осуществлено две отмены судебных актов судов нижестоящих инстанций. При этом одна из отмен была осуществлена при явном нарушении норм статей 18.1 и 138 закона о банкротстве».

Таким образом, Русляков полагает возможным подозревать Шарову в заинтересованности к дочерней «Зениту» компании – ООО «РНГО» и считает обоснованным требовать отвода судьи на этом основании. «Однако в отводе нам было отказано, а судебный акт отменен в пользу «РНГО», интересы которого соответствуют интересам банка, и полностью противопоставлены интересам добросовестных работников должника» – привел пример собеседник «КС», рассказывая о странных ситуациях в судах.

Смущает Руслякова и тот факт, что одним из представителей банка «Зенит» на судебных слушаниях является В. Н. Тимошин. А вот председателем Высшей квалификационной коллегии судей России является его однофамилец Николай Викторович Тимошин. Влияют ли друг на друга при принятия решений В. Н. и Н. В. Тимошины неизвестно, но на факт совпадения фамилий, по мнению участников рынка, также нужно обратить внимание.

Что думают юристы

По словам партнера новосибирского Юридического партнерства «Курсив» Юлии Макаренко, такие конфликты в ее практике пока не встречались. «В процедуре банкротства банк не вправе пользоваться какими-либо выгодами и ущемлять права других кредиторов. Если у должника открыт счет в таком банке, то банк обязан исполнять указания клиента в соответствии с законом, и не вправе злоупотреблять. Отказ клиенту в исполнении требования о перечислении денег возможен только в рамках закона, например, в случае, если какой-либо запрет на распоряжение денежными средствами наложен судом в качестве обеспечительной меры». По мнению Макаренко, в рассматриваемом конфликте все несколько сложнее. Однако, как отметила собеседница «КС», на данный момент, судя по картотеке арбитражных дел, конкурсный управляющий «Красного Яра» отказался от требований к банку о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере чуть больше 120 тыс. рублей с целью подачи нового заявления за более длительный период блокирования с большей суммой процентов. Это подтверждает и Русляков.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» признался, что обсуждаемый конфликт достаточно нетипичный, поскольку в банкротной ситуации на той стадии которая обсуждается, уже все предельно просто и ясно. «Есть список кредиторов, их очередность в получении средств, и конкурсный управляющий должен ему следовать. Поэтому почему банк вдруг решил заморозить перечисленные средства, не совсем понятно» — признался собеседник. Карпекин, ссылаясь на нестандартность ситуации, полагает, что во всем может разобраться только суд: «Работа любого банка в России достаточно жестко регулируется Центробанком, поэтому участники рынка стараются не участвовать в конфликтах, дабы не лишиться лицензии. Банки в этом плане подходят очень осторожно и избирательно и прежде, чем ввязываться в подобного рода ситуации, все тщательно анализируют. К тому же банки очень хорошо умеют считать собственные убытки, а любое удержание средств со счета крупного должника чревато именно этим. Я бы назвал эту ситуацию, как «конфликт интересов», который в любом случае должен закончиться исполнением движения средств. Как это случится, думаю, лучше определит суд» – резюмировал Карпекин.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий, ведь если из этой ситуации не будут сделаны судом выводы, то такая практика окажет негативное влияние на другие банкротные процессы, и банки смогут в аналогичных ситуациях поступать схожим образом.

Справка: Банк «Зенит» учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. В 2005 году с приобретения банком «Зенит» контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО) началось формирование банковской группы «Зенит». Основными акционерами банка по состоянию на 2017 год являются«Татнефть» (62.66 % акций). Председатель совета директоров — Наиль Маганов, Председатель Правления — Александр Тищенко.

Справка: Нефтебаза «Красный Яр» создана в 1964 году как перевалочный комплекс для снабжения Западной Сибири и районов Крайнего Севера бензином, дизельным топливом и маслами. В 2006 году нефтебаза была преобразована в ОАО. С 2008 года до начала процедуры внешнего управления 100% акций компании находились в собственности ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой», которое контролировал Игорь Кузнецов. Совладельцем управляющей компании был Александр Поветьев.