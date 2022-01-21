В истории банкротства и дальнейшей продажи нефтебазы «Красный Яр», появились новые детали, демонстрирующие серьезные проблемы в непредвзятой работе банковской системы в целом. Корреспондент «Континента Сибирь» разбирался, насколько серьезно затянувшийся конфликт с ПАО Банк «Зенит» может подорвать доверие к некогда самой конфиденциальной отрасли экономики России.

В конце декабря прошлого года арбитражный суд Новосибирской области провел очередное слушание, по результатам которого постановил наложить арест на корреспондентский счет «Красного Яра» в банке «Зенит» – «до момента перечисления денежных средств банком на расчетный счет должника и исполнения определения арбитражного суда Новосибирской области от 17 ноября 2021 года по настоящему делу». Но даже такое однозначное постановление не поставило точку в скандальном деле, растянувшемуся уже более чем на полгода.

Напомним «Континент Сибирь» подробно писал об истории возникновения корпоративного конфликта конкурсного управляющего нефтебазы «Красный Яр» Михаила Руслякова и ПАО Банк «Зенит». По данным дела от 17 ноября 2021 года, рассматриваемого в арбитражном суде Новосибирской области судьей Андрей Кальяк, после продажи имущества нефтебазы 10 июля 2021 года на счет «Зенита» поступили деньги – чуть более 186 миллионов рублей. Однако 16 августа платежные поручения, которые отправлены Русляковым в банк, были отклонены. В финансовой организации тогда сослались на неправильное оформление документов. Таких платежей было несколько десятков.

Спустя месяц после того, как случился первый отказ в исполнении поручений, Русляков написал заявление о расторжении договоров по основному и задатковому счету, потребовав перевести деньги на другой счет в другом банке. Однако «Зенит» вновь отказал Руслякову, сославшись на наложение ареста на денежные средства. В середине октября конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием вернуть движение средств по счету. «Зенит» в ответ сослался уже не только на наложение ареста, но и на непрофессионализм конкурсного управляющего, а также его умение открывать правильные счета.

Как сказал Русляков «Континенту Сибирь», арест 186 миллионов рублей случился из-за имеющейся задолженности в 5,7 миллионов рублей. По словам конкурсного управляющего, это спорная сумма, которую «Красный Яр» не признает, пытаясь доказать свое мнение в суде – речь идет о невыплаченных премиях бывшим руководителям предприятия.

Судья Кальяк доводы конкурсного управляющего признал разумными, а потому удовлетворил его иск о разблокировке средств, посчитав обеспечительную меру – удержание всех средств на счете со стороны банка «чрезмерной». «Заявление удовлетворить. Обязать ПАО Банк «Зенит» исполнить требование конкурсного управляющего Руслякова М.М. и осуществить перечисление денежных средств АО «Нефтебаза «Красный Яр», находящихся в ПАО Банк «Зенит», по реквизитам, указанным в заявлении конкурсного управляющего Руслякова М.М. о закрытии расчетных счетов от 15 сентября 2021 года» – говорится в результативной части дела от 17 ноября 2021 года.

Однако «Зенит» требования суда не исполнил. Полтора месяца спустя, уже 28 декабря 2021 года все тот же судья Кальяк на очередном слушании определил «принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на корреспондентский счет «Красного Яра» в ПАО Банк «Зенит» на денежные средства в размере 186 083 963,05 рублей до момента перечисления денежных средств Банком на расчетный счет должника и исполнения определения Арбитражного суда Новосибирской области от 17.11.2021 по настоящему делу». Впрочем, это постановление также не было исполнено.

Зато появилось другое, от 10 января 2022 года: в Седьмом арбитражном апелляционном суде состоялось заседание, которое не имеет прямого отношения к «Зениту» и «Красному Яру», но, как полагают наблюдатели, может интерпретироваться как продолжение противостояния банка Михаилу Руслякову. Речь идет о кассационной жалобе на Руслякова, как на конкурсного управляющего другой банкротившейся организации. Судя по данным дела, изначально претензии к Руслякову были у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. Однако апелляция была подана уже другой организацией – близкой структуре «Зенита» – ООО «РНГО», которая заявлялась в деле в качестве одного из кредиторов предприятия-банкрота ООО «АРК», где Русляков также являлся конкурсным управляющим. Председательствующий судья О. А. Иванов отменил решение арбитражного суда Новосибирской области от 11 октября 2021 года и вынес новый судебный акт о привлечении арбитражного управляющего Михаила Руслякова к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев. Судебный акт вступил в законную силу со дня его принятия, а значит Русляков в соответствии с законом о банкротстве отстранен от исполнения обязанностей во всех предприятиях, где он исполнял возложенные на него обязанности, в том числе и деле о банкротстве АО «Нефтебаза «Красный Яр». Русляков воспринимает это решение (судьи Иванова) по делу, в котором фигурирует его фамилия и компания ООО «РНГО», как своеобразный ответ банка на решение арбитражного суда Новосибирской области по «Красному Яру».

«Ключевым фактором в данной ситуации является то, что в этой истории ООО «РНГО» даже не являлось участвующим лицом. Изначально в деле фигурировал Росреестр и я. При этом стоит обратить внимание на нарушения, за которые меня дисквалифицировали. Например, ранее арбитражный суд Новосибирской области признал их незначительными, в связи с чем, вообще отказал в привлечении к ответственности, ограничившись лишь устным замечанием» – прокомментировал ситуацию Русляков.

Напомним, «Континент Сибирь» писал о совпадениях в фамилиях, ставящих под вопрос позицию некоторых судей в делах, где фигурируют банк «Зенит» и близкие ему структуры. Так, Русляков настаивал на том, что в принятии ряда необъективных на его взгляд решений фигурирует судья арбитражного суда Западно-Сибирского округа Н.А.Шарова. По мнению собеседника издания, на судебных заседаниях с её участием почему-то всегда принимается сторона банка. Русляков не единожды обращал на это внимание в требовании об отводе этого судьи при принятии решений в урегулировании конфликта «Красного Яра» и банка «Зенит». Решения судьи Иванова у Руслякова также вызывают много вопросов и подозрения в возможной необъективности.

«Заседание под председательством Иванова и его решение лично для меня представляется абсолютно логичным. Таким образом банк демонстрирует, что, по сути, исчерпал свои оборонительные ресурсы и ему придется отдать деньги от продажи имущества нефтебазы. Конечно, ему этого не хочется, и чтобы как-то оттянуть логичный финал – в ход идут все аргументы, пусть и не относящиеся к сути дела» – резюмирует собеседник издания.

Встреча с судьей Ивановым и его решениями у Руслякова случилась несколькими годами раньше – в реализации имущества группы компаний-банкрота из Новосибирска НТС. Руслякову доверили работать с ООО «АРК», а другому из его коллег – Александру Чернову – ООО «Сибвентдеталь», также входящую в ГК. По словам Руслякова, в финальной работе этой группы ООО «РНГО» также сыграл существенную роль, как один из ее основных кредиторов. И эта история противостояния – ООО «РНГО» и Чернова – в судебных инстанциях наглядно демонстрирует, насколько беззащитным может быть бизнес в отношении банковских структур и близких к ним компаний. По мнению Руслякова, ряд кредитных организаций со стороны ООО «РНГО» проверялись очень лояльно, зато каждый шаг Чернова рассматривался более чем скрупулезно. В итоге суд сторону Чернова, конечно, не принял, сославшись на его некомпетентность, зато у «РНГО» – главного жалобщика на конкурсного управляющего – был полный картбланш.

Отстранение Руслякова от исполняемых обязанностей может затянуть обострившийся конфликт еще, как минимум, на полгода. Эта непонятность, скорее всего, приведет к обострению конфликта, как внутри коллектива, который по-прежнему не получил долги по зарплате, так и куда в более глобальном масштабе – недоверию в целом к банковской отрасли. По сути, ситуация демонстрирует беспомощность бизнеса перед финансовой системой страны, которая, не стесняясь, демонстрирует свою глубокую вовлеченность во всех сферах деятельности.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий вокруг сложившейся ситуации.